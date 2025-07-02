Суд над P. Diddy: що вирішили присяжні і яке покарання загрожує реперу

Присяжні винесли часткове рішення

На слуханні 1 липня присяжні повідомили судді Аруну Субраманіану, що дійшли спільної думки щодо частини обвинувачень.

Зокрема, вони визначилися по пунктах, які стосуються торгівлі людьми із застосуванням сили, обману або примусу, а також - транспортування жінок з метою сексуальної експлуатації.

Ці епізоди ґрунтуються на свідченнях колишньої дівчини P. Diddy - співачки Кессі Вентури, а також ще однієї жінки, яка виступає у справі під псевдонімом "Джейн".

P. Diddy (фото: facebook.com/Diddy)

Однак по найгучнішому пункту - участі в злочинному угрупованні - присяжні досі не змогли дійти згоди.

У записці до суду вони написали, що серед них є "люди з непохитними думками з обох боків".

Реакція P. Diddy

За словами очевидців, Комбс виглядав вкрай напруженим, коли дізнався про частковий вердикт.

Його адвокати оперативно провели консультації і вирішили не погоджуватись на такий варіант розвитку подій.

У підсумку суддя Субраманіан надіслав присяжних назад для подальшого обговорення.

P. Diddy (фото: facebook.com/Diddy)

Згодом присяжні повідомили, що поки завершують роботу - їх відпустили до ранку наступного дня. Суддя закликав зберігати "відкритість мислення".

Що буде далі

Якщо P. Diddy визнають винним за статтею про участь у злочинному угрупованні (racketeering), йому може загрожувати довічне ув’язнення. Продовження засідань призначено на середу.

Що таке частковий вердикт

Це ситуація, коли присяжні змогли дійти згоди лише щодо частини звинувачень.

У випадку з Комбсом вони вже ухвалили рішення по торгівлі людьми та сексуальній експлуатації, але не визначилися щодо участі в організованому злочинному угрупованні.

Яким саме є їхній вердикт - винний чи ні - поки не розголошується.

Передісторія

Судовий процес над Шоном Комбсом стартував у травні 2025 року. Його заарештували у Нью-Йорку за підозрою у причетності до сексуального трафіку, злочинних змов і низки насильницьких дій.

P. Diddy (фото: facebook.com/Diddy)

За даними слідства, протягом 16 років він нібито організовував так звані freak-off-вечірки - елітні заходи для сексуальної експлуатації жінок.

На момент суду артист перебуває під вартою в Брукліні, в Metropolitan Detention Centre.

Якщо вину P. Diddy буде доведено, йому загрожує не лише пожиттєвий термін, а й мінімум 15 років ув’язнення.