"Так виглядають пари": колишня Комарова неочікувано показалася з відомим актором

Четвер 25 вересня 2025 16:30
"Так виглядають пари": колишня Комарова неочікувано показалася з відомим актором Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Поліна Іваненко

Ведуча та модель Олександра Кучеренко, яка розлучилася з Дмитром Комаровим на початку цього року, здивувала селфі з відомим актором. Зірки неочікувано показалися разом на зйомках.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Кучеренко.

З ким показалася колишня Комарова

Так, спочатку Олександра натякнула, що зніметься у кіно. Вона розмістила фото з футболістом Денисом Бойком та продюсером Юрієм Горбуновим.

&quot;Так виглядають пари&quot;: колишня Комарова неочікувано показалася з відомим акторомКолишня Комарова поділилася новими кадрами (скріншот)

Також модель показалася біля фургончика на зйомках. І тут вона вже прямо дала зрозуміти, що скоро фани побачать її в кіно.

&quot;Так виглядають пари&quot;: колишня Комарова неочікувано показалася з відомим акторомКучеренко знялася в новому фільмі (скріншот)

А на третьому фото Олександра позувала поруч зі Стасом Бокланом. Кучеренко пожартувала про різницю у віці та весело посміхалася на селфі з актором.

"Приблизно так виглядають монакські пари з великою різницею", - написала вона.

&quot;Так виглядають пари&quot;: колишня Комарова неочікувано показалася з відомим акторомКучеренко і Боклан (скріншот)

Колишня Комарова нічого не розповідає про особисте життя, а тому для багатьох її фанів залишається інтригою, чи вільне серце моделі зараз.

Що відомо про розлучення Комарова і Кучеренко

Нагадаємо, у березні з'явилася інформація про те, що ведучий "Світу навиворіт" подав на розлучення з дружиною-моделлю. Але спочатку сам Комаров, як і Кучеренко, від коментарів утримувався.

Лише згодом ведучий відреагував на чутки. Комаров підтвердив розлучення з Кучеренко й зазначив, що не стане розкривати причини.

Комаров підтвердив розлучення з Кучеренко й натякнув на причину: "Серйозні непорозуміння"Комаров і Кучеренко (фото: instagram.com/komarovmir)

"Ні, ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сімʼї, яку нам не вдалося зберегти", - казав Дмитро.

