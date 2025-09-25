ua en ru
"Так выглядят пары": бывшая Комарова неожиданно показалась с известным актером

Четверг 25 сентября 2025 16:30
"Так выглядят пары": бывшая Комарова неожиданно показалась с известным актером Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая и модель Александра Кучеренко, которая развелась с Дмитрием Комаровым в начале этого года, удивила селфи с известным актером. Звезды неожиданно показались вместе на съемках.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Кучеренко.

С кем показалась бывшая Комарова

Так, сначала Александра намекнула, что снимется в кино. Она разместила фото с футболистом Денисом Бойко и продюсером Юрием Горбуновым.

&quot;Так выглядят пары&quot;: бывшая Комарова неожиданно показалась с известным актеромБывшая Комарова поделилась новыми кадрами (скриншот)

Также модель показалась возле фургончика на съемках. И тут она уже прямо дала понять, что скоро фаны увидят ее в кино.

&quot;Так выглядят пары&quot;: бывшая Комарова неожиданно показалась с известным актеромКучеренко снялась в новом фильме (скриншот)

А на третьем фото Александра позировала рядом со Стасом Бокланом. Кучеренко пошутила о разнице в возрасте и весело улыбалась на селфи с актером.

"Примерно так выглядят монакские пары с большой разницей", - написала она.

&quot;Так выглядят пары&quot;: бывшая Комарова неожиданно показалась с известным актеромКучеренко и Боклан (скриншот)

Бывшая Комарова ничего не рассказывает о личной жизни, а потому для многих ее фанов остается интригой, свободно ли сердце модели сейчас.

Что известно о разводе Комаровой и Кучеренко

Напомним, в марте появилась информация о том, что ведущий "Світу навиворіт" подал на развод с женой-моделью. Но сначала сам Комаров, как и Кучеренко, от комментариев воздерживался.

Лишь впоследствии ведущий отреагировал на слухи. Комаров подтвердил развод с Кучеренко и отметил, что не станет раскрывать причины.

Комаров підтвердив розлучення з Кучеренко й натякнув на причину: "Серйозні непорозуміння"Комаров и Кучеренко (фото: instagram.com/komarovmir)

"Нет, никто никого не предал, не обманул. Не ушел к другому/другой. Расходимся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сохранить", - говорил Дмитрий.

Новости шоу-бизнеса Дмитрий Комаров Александра Кучеренко Звезды шоу-бизнеса
