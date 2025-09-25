"Так виглядають пари": колишня Комарова неочікувано показалася з відомим актором

З ким показалася колишня Комарова

Так, спочатку Олександра натякнула, що зніметься у кіно. Вона розмістила фото з футболістом Денисом Бойком та продюсером Юрієм Горбуновим.

Колишня Комарова поділилася новими кадрами (скріншот)

Також модель показалася біля фургончика на зйомках. І тут вона вже прямо дала зрозуміти, що скоро фани побачать її в кіно.

Кучеренко знялася в новому фільмі (скріншот)

А на третьому фото Олександра позувала поруч зі Стасом Бокланом. Кучеренко пожартувала про різницю у віці та весело посміхалася на селфі з актором.

"Приблизно так виглядають монакські пари з великою різницею", - написала вона.

Кучеренко і Боклан (скріншот)

Колишня Комарова нічого не розповідає про особисте життя, а тому для багатьох її фанів залишається інтригою, чи вільне серце моделі зараз.

Що відомо про розлучення Комарова і Кучеренко

Нагадаємо, у березні з'явилася інформація про те, що ведучий "Світу навиворіт" подав на розлучення з дружиною-моделлю. Але спочатку сам Комаров, як і Кучеренко, від коментарів утримувався.

Лише згодом ведучий відреагував на чутки. Комаров підтвердив розлучення з Кучеренко й зазначив, що не стане розкривати причини.

Комаров і Кучеренко (фото: instagram.com/komarovmir)

"Ні, ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сімʼї, яку нам не вдалося зберегти", - казав Дмитро.