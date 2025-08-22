ua en ru
Такою Ольгу Сумську ви не бачили: рідкісне фото з чорнявим волоссям

П'ятниця 22 серпня 2025 16:38
Такою Ольгу Сумську ви не бачили: рідкісне фото з чорнявим волоссям Ольга Сумська не завжди була білявкою (фото: instagram.com/vitaliyborysyuk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ольга Сумська 22 серпня відзначає 59-річчя. З нагоди свята її чоловік опублікував рідкісні архівні фото акторки та зворушив привітанням. На одному з них можна побачити зірку "Роксолани" з темним волоссям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Віталія Борисюка.

Як Віталій Борисюк привітав дружину

Він потішив шанувальників добіркою архівних фото з коханою та залишив зворушливі слова привітання.

"З днем народження, моя кохана, моє щастя!" - написав він.

Ольга Сумська відзначає 59-річчя (фото: instagram.com/vitaliyborysyuk)

Крім того, Віталій присвятив іменинниці зворушливий вірш та розкрив, як ніжно звертається до неї в шлюбі. Зокрема він називає акторку Лялюня та Оля.

"Ми разом! Кіно, сцена, ролі
Діти, родина, війна!
Разом дорога щаслива
А іноді дуже складна!
Льолька, Лялюня, Оля!
Нехай завжди приходить весна
Ти фантастична жінка!
Успіх, любов, визнання!
Дякую Богу і долі!
П'ю келих кохання до дна!!!"

Такою Ольгу Сумську ви не бачили: рідкісне фото з чорнявим волоссямБорисюк та Сумська (фото: instagram.com/vitaliyborysyuk)

Якою була Сумська в молоді роки

На одній зі світлин можна побачити, якою була акторка в юні роки. На фото вона постає з каштановим волоссям у золотих сережках, вишиванці та з намистом.

Такі архівні світлини демонструють, як змінювався імідж легендарної акторки крізь роки.

Такою Ольгу Сумську ви не бачили: рідкісне фото з чорнявим волоссямОльга Сумська в молодості (фото: instagram.com/vitaliyborysyuk)

Реакція іменинниці

Вона була розчулена зворушливими словами чоловіка та залишила свою реакцію в коментарях.

"Мій рідний. Моя любов", - написала вона.

Як відреагували в мережі

Колеги та прихильники миттєво долучилися до привітань в соцмережах акторки.

  • "Олічка, неймовірна, талановита, красуня з твоїм днем!!!! Будь щаслива в мирній Україні. Здоровʼя всій сімʼї та гарних проєктів", - написала Анна Саліванчук.
  • "Дякую за твоє світло, тепло та щирість! Олю, захоплююсь тобою! Хай буде мир, злагода, щастя та можливості для втілення всіх творчих мрій! Обіймаю міцно", - прокоментувала Анастасія Цимбалару".
  • "Ти - наша легенда. Наша красуня! Будь щаслива та здорова!" - додала Наталка Денисенко.
  • "Моя люба Олінька! Будь щасливою. Здоровою! Радуй нас своїм теплом і талантом", - привітала СоЛоха.

Що відомо про стосунки Сумської та Борисюка

Нагадаємо, у травні пара відзначила 29-ту річницю шлюбу. У них є спільна донька Ганна.

Також у РФ живе старша дочка акторки Антоніна від попереднього шлюбу з Євгеном Паперним.

Від початку повномасштабного вторгнення вона не висловлювалася про російську агресію проти України.

