Такой Ольгу Сумскую вы не видели: редкое фото с темными волосами

Пятница 22 августа 2025 16:38
UA EN RU
Ольга Сумская не всегда была блондинкой (фото: instagram.com/vitaliyborysyuk)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ольга Сумская 22 августа отмечает 59-летие. По случаю праздника ее муж опубликовал редкие архивные фото актрисы и растрогал поздравлением. На одном из них можно увидеть звезду "Роксоланы" с темными волосами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Виталия Борисюка.

Как Виталий Борисюк поздравил жену

Он порадовал поклонников подборкой архивных фото с любимой и оставил трогательные слова поздравления.

"С днем рождения, моя любимая, мое счастье!" - написал он.

Ольга Сумская отмечает 59-летие (фото: instagram.com/vitaliyborysyuk)

Кроме того, Виталий посвятил имениннице трогательный стих и раскрыл, как нежно обращается к ней в браке. В частности он называет актрису Лялюня и Оля.

"Мы вместе! Кино, сцена, роли
Дети, семья, война!
Вместе дорога счастливая
А иногда очень сложная!
Лелька, Лялюня, Оля!
Пусть всегда приходит весна
Ты фантастическая женщина!
Успех, любовь, признание!
Спасибо Богу и судьбе!
Пью бокал любви до дна!!!"

Такой Ольгу Сумскую вы не видели: редкое фото с темными волосамиБорисюк и Сумская (фото: instagram.com/vitaliyborysyuk)

Какой была Сумская в молодые годы

На одной из фотографий можно увидеть, какой была актриса в юные годы. На фото она предстает с каштановыми волосами в золотых серьгах, вышиванке и с ожерельем.

Такие архивные фотографии демонстрируют, как менялся имидж легендарной актрисы сквозь годы.

Такой Ольгу Сумскую вы не видели: редкое фото с темными волосамиОльга Сумская в молодости (фото: instagram.com/vitaliyborysyuk)

Реакция именинницы

Она была растрогана трогательными словами мужа и оставила свою реакцию в комментариях.

"Мой родной. Моя любовь", - написала она.

Как отреагировали в сети

Коллеги и поклонники мгновенно присоединились к поздравлениям в соцсетях актрисы.

  • "Олечка, невероятная, талантливая, красавица с твоим днем!!!! Будь счастлива в мирной Украине. Здоровья всей семье и хороших проектов", - написала Анна Саливанчук.
  • "Спасибо за твой свет, тепло и искренность! Оля, восхищаюсь тобой! Пусть будет мир, согласие, счастье и возможности для воплощения всех творческих мечтаний! Обнимаю крепко", - прокомментировала Анастасия Цимбалару".
  • "Ты - наша легенда. Наша красавица! Будь счастлива и здорова!" - добавила Наталка Денисенко.
  • "Моя дорогая Оленька! Будь счастливой. Здоровой! Радуй нас своим теплом и талантом", - поздравила СоЛоха.

Что известно об отношениях Сумской и Борисюка

Напомним, в мае пара отметила 29-ю годовщину брака. У них есть общая дочь Анна.

Также в РФ живет старшая дочь актрисы Антонина от предыдущего брака с Евгением Паперным.

С начала полномасштабного вторжения она не высказывалась о российской агрессии против Украины.

