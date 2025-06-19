Тепер офіційно: Віктор Розовий розлучився з дружиною

"Офіційно розвідьонка з причепом", - з гумором написала Ольга в блозі.

Вона також опублікувала фото зі своїм собакою і свідоцтво про розірвання шлюбу.

Віктор Розовий розлучився з дружиною (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Як відреагували в мережі

Фоловери Мерзлікіної одразу ж взялися коментувати її пост - більшість із них привітала її з цією подією:

"Вітаю! Успіхів вам!"

"Ви дуже красива! Нехай у майбутньому приходить багато щастя"

"Красуня"

"Вітаю"

"Вітаю, причіп дуже красивий".

Колишня дружина Віктора Розового (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Що відомо про стосунки Віктора Розового та Ольги Мерзлікіної

Пара була в офіційному шлюбі понад рік. У березні 2024 року Розовий, тоді ще військовий третьої штурмової бригади "Азова", розписався з Мерзлікіною у Львові.

А за кілька тижнів він отримав осколкове поранення в голову, йому зробили кілька операцій. Він був на межі життя і смерті, але лікарям вдалося його врятувати. Зараз комік продовжує проходити реабілітацію.

У травні 2025 року Ольга приголомшила заявою про те, що вона подала на розлучення через зради Віктора.

"Цей рік був пеклом для обох, більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старалися: працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагалися бути поруч, бути підтримкою", - написала вона у своєму блозі.

Сам комік також прокоментував ситуацію з розлученням, зазначивши, що "ніхто нікого не кидав" і він не має наміру поливати брудом колишню дружину.

Водночас Мерзлікіна нещодавно вразила відвертими фото в нижній білизні. Її фоловери одразу ж почали коментувати їх, зазначивши, що вона дуже красива і ще зустріне свою половинку.