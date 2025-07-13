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Не тільки "Пірати Карибського моря": топові фільми "нульових", від яких захоплює подих

Неділя 13 липня 2025 21:22
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Не тільки "Пірати Карибського моря": топові фільми "нульових", від яких захоплює подих 12 фільмів, які варто побачити всім (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо хочете пірнути з головою у приємну ностальгію, подивіться фільми "нульових" з тим самим безтурботним вайбом та цікавими сюжетами. Фентезі, бойовики та просто епічні стрічки - з ними ви забудете про все навколо.

РБК-Україна зібрало 12 фільмів, які варто передивитися всім, адже від них перехоплює подих.

"Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини"

Джонні Депп створив образ, який важко забути, капітан Джек Горобець став легендою. Скарби, кораблі, привиди й море харизми - це саме той випадок, коли пригодницьке кіно працює на всі 100%.

"Володар перснів: Братерство персня"

Епічний початок трилогії, яка підкорила мільйони глядачів. Дивіться, як Фродо візьме на себе дуже тяжку ношу, з якою не могли впоратися навіть сильні маги. Це саме той фільм, який хочеться дивитися знову і знову.

"Одинадцять друзів Оушена"

Елегантне пограбування, стиль, гумор, інтрига - це фільм, який зробив жанр афер неймовірно популярним. Стрічка повертає у часи, коли світ кіно ще не так ряснів бойовиками, а сюжети були дійсно цікавими.

"Аватар"

Перший фільм, який дійсно використав 3D як мистецтво. Джеймс Кемерон створив світ Пандори, де кожен кадр, немов візуальне диво. Масштаб, екологія, драма - сюжет вражає навіть зараз.

"Містер і місіс Сміт"

Анджеліна Джолі та Бред Пітт, які грають головні ролі у найсексуальнішому екшені "нульових", вразили неймовірним перевтіленням. Стиль, напруга і трохи пристрасті, в цій стрічці все на вищому рівні. І багато хто затамує подих, якщо буде дивитися її вперше.

"Загадкова історія Бенджаміна Баттона"

Це історія чоловіка, який народився старим і молодшав із роками. Меланхолійне й глибоке кіно з розкішним візуалом не залишить вас байдужими. А гра акторів надовго залишиться у пам'яті.

Також дивіться наступні фільми "нульових":

  • "Престиж"

  • "Брюс Всемогутній"
  • "Останній самурай"
  • "Старим тут не місце"
  • "Залізна людина"
  • "Лабіринт Фавна".

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