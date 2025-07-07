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Виживи, якщо зможеш: круті фільми-катастрофи, які дивишися на одному диханні

Понеділок 07 липня 2025 21:31
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Виживи, якщо зможеш: круті фільми-катастрофи, які дивишися на одному диханні Фільми про виживання та кінець світу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо ви хочете полоскотати нерви та подивитися щось, де не буде місця "рожевим поні" та банальним драмам - вам варто шукати фільми-катастрофи. Кінець світу, виживання, катаклізми чи нашестя монстрів - такі стрічки дійсно вражають.

РБК-Україна зібрало для вас фільми про кінець світу, які не відпускають до останнього кадру, і варті перегляду.

"Післязавтра"

Клімат змінюється з шаленою швидкістю: торнадо зносять міста, інші ж вкриває водою, а потім усе сковує лід. І поки світ панікує, кліматолог вирушає в епіцентр апокаліпсиса, щоб врятувати сина. Моторошно, динамічно та реалістично - фільм вас вразить.

"2012"

Ціла низка катастроф запускає кінець світу. Земля розколюється, цунамі накривають материки, виверження відбуваються щодня. А простий письменник намагається вивести свою родину з хаосу, в якому більше не існує кордонів, логіки чи безпечних місць.

"Гренландія"

Комета Кларка летить на Землю та розбивається на фрагменти, і кожен з них смертельний. Родина отримує шанс потрапити до секретного бункера, але навколо натовпи, паніка, смерті. Тут виживають не найсильніші, а найшвидші. Чи зможуть вони врятуватися?

"Армагеддон"

На Землю летить гігантський астероїд, і НАСА наймає бурильників, щоб пробурити його в космосі та підірвати. Це історія про простих людей, які взяли на себе місію врятувати світ. Попри гучні спецефекти, у центрі сюжету жертва, любов і одна з найсильніших сцен прощання у кіно.

Також дивіться:

  • "Війна світів"

  • "Монстро" (Кловерфілд)

  • "Помста землі"

  • "Війна світів Z"

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