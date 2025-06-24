Тоня Матвієнко пояснила, чому насправді назвала доньку на честь зіркової мами

Тоня Матвієнко вперше розсекретила, чому ж насправді її 9-річна дочка від Арсена Мірзояна носить ім'я легендарної бабусі - народної артистки України Ніни Матвієнко.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Рішення Мірзояна

Як пояснила, артистка саме чоловік ухвалив рішення дати доньці прізвище своєї дружини та свекрухи. Ще під час вагітності вони обирали ім'я для дівчинки.

Арсен пропонував Тамара, але цей варіант зовсім не сподобався його дружині. Зрештою вона запропонувала назвати Ніною - на честь відомої мами.

Я кажу: "Слухай, назвімо її на честь мами - Ніна, буде Ніна Мірзоян, ти ж не проти?" А він: "Ні, не проти", - пригадала зірка.

А вже під час реєстрації дитини Мірзоян наважився на несподіваний крок. Не спитавши у дружини, він вирішив не вносити своє прізвище взагалі. Натомість дав доньці прізвище коханої.

"Він сказав: "Це дівчинка, і вона, можливо, потім змінить прізвище. Але я не хочу, щоб вона була Мірзоян. Я не знаю свого батька, і не хочу, щоб це прізвище передавалося далі. Він не заслужив", - поділилася вона.

Матвієнко з донькою Ніною (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Ще однією причиною став булінг в школі. Як пояснила Тоня, музикант зазнав цькування через вірменське прізвище.

"Уже стільки після того вірменина розбавилась кров… Ну, тобто: я народився, потім діти й Ніна. То навіщо це нести? Я хочу, щоб у неї було українське ім’я і щоб вона продовжила ваш рід - Матвієнків", - процитувала чоловіка артистка.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Як відреагувала Ніна Матвієнко

Для народної артистки, якої не стало 8 жовтня 2023 року, рішення саме так назвати дівчинку стало неабиякою радістю.

"В мене мама пішла окуляри взяла, коли ми принесли свідоцтво про народження. Вона сказала: "Одну секундочку". Стояла так на порозі й дивилась. Їй було так приємно, що от на честь неї у неї онука", - розповіла Тоня.



Нагадаємо, Матвієнко та Мірзоян познайомилися у 2011 році на "Голосі країни". З часом дружні стосунки переросли в романтичні почуття.

Тоді Арсен ще був одружений та мав двох синів Влада та Артема. А Тоня виховувала дочку Уляну від попереднього шлюбу.

Згодом музикант розлучився, а вже 15 січня 2016 року у пари народилася донька Ніна. Одружилися вони 15 червня 2017 року.