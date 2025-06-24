ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тоня Матвиенко объяснила, почему на самом деле назвала дочь в честь звездной мамы

Вторник 24 июня 2025 22:58
UA EN RU
Тоня Матвиенко объяснила, почему на самом деле назвала дочь в честь звездной мамы Это было решение Арсена Мирзояна (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Тоня Матвиенко впервые рассекретила, почему же на самом деле ее 9-летняя дочь от Арсена Мирзояна носит имя легендарной бабушки - народной артистки Украины Нины Матвиенко.

Как сообщает РБК-Украина, об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Решение Мирзояна

Как пояснила, артистка именно муж принял решение дать дочери фамилию своей жены и свекрови. Еще во время беременности они выбирали имя для девочки.

Арсен предлагал Тамара, но этот вариант совсем не понравился его жене. В конце концов она предложила назвать Ниной - в честь известной мамы.

Я говорю: "Слушай, давай назовем ее в честь мамы - Нина, будет Нина Мирзоян, ты же не против?" А он: "Нет, не против", - вспомнила звезда.

А уже во время регистрации ребенка Мирзоян решился на неожиданный шаг. Не спросив у жены, он решил не вносить свою фамилию вообще. Вместо этого дал дочери фамилию любимой.

"Он сказал: "Это девочка, и она, возможно, потом сменит фамилию. Но я не хочу, чтобы она была Мирзоян. Я не знаю своего отца, и не хочу, чтобы эта фамилия передавалась дальше. Он не заслужил", - поделилась она.

Тоня Матвиенко объяснила, почему на самом деле назвала дочь в честь звездной мамыМатвиенко с дочкой Ниной (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Еще одной причиной стал буллинг в школе. Как объяснила Тоня, музыкант подвергся травле из-за армянской фамилии.

"Уже столько после того армянина разбавилась кровь... Ну, то есть: я родился, потом дети и Нина. Так зачем это нести? Я хочу, чтобы у нее было украинское имя и чтобы она продолжила ваш род - Матвиенко", - процитировала мужа артистка.

Тоня Матвиенко объяснила, почему на самом деле назвала дочь в честь звездной мамыТоня Матвиенко и Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Как отреагировала Нина Матвиенко

Для народной артистки, которой не стало 8 октября 2023 года, решение именно так назвать девочку стало большой радостью.

"У меня мама пошла очки взяла, когда мы принесли свидетельство о рождении. Она сказала: "Одну секундочку". Стояла так на пороге и смотрела. Ей было так приятно, что вот в честь нее у нее внучка", - рассказала Тоня.


Напомним, Матвиенко и Мирзоян познакомились в 2011 году на "Голосі країни". Со временем дружеские отношения переросли в романтические чувства.

Тогда Арсен еще был женат и имел двух сыновей Влада и Артема. А Тоня воспитывала дочь Ульяну от предыдущего брака.

Впоследствии музыкант развелся, а уже 15 января 2016 года у пары родилась дочь Нина. Поженились они 15 июня 2017 года.

Вас также может заинтересовать:

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Жизнь
Очереди уменьшатся? МВД ввело важные изменения в записи в сервисные центры
Очереди уменьшатся? МВД ввело важные изменения в записи в сервисные центры