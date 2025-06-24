Тоня Матвиенко объяснила, почему на самом деле назвала дочь в честь звездной мамы

Тоня Матвиенко впервые рассекретила, почему же на самом деле ее 9-летняя дочь от Арсена Мирзояна носит имя легендарной бабушки - народной артистки Украины Нины Матвиенко.

Как сообщает РБК-Украина, об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Решение Мирзояна

Как пояснила, артистка именно муж принял решение дать дочери фамилию своей жены и свекрови. Еще во время беременности они выбирали имя для девочки.

Арсен предлагал Тамара, но этот вариант совсем не понравился его жене. В конце концов она предложила назвать Ниной - в честь известной мамы.

Я говорю: "Слушай, давай назовем ее в честь мамы - Нина, будет Нина Мирзоян, ты же не против?" А он: "Нет, не против", - вспомнила звезда.

А уже во время регистрации ребенка Мирзоян решился на неожиданный шаг. Не спросив у жены, он решил не вносить свою фамилию вообще. Вместо этого дал дочери фамилию любимой.

"Он сказал: "Это девочка, и она, возможно, потом сменит фамилию. Но я не хочу, чтобы она была Мирзоян. Я не знаю своего отца, и не хочу, чтобы эта фамилия передавалась дальше. Он не заслужил", - поделилась она.

Матвиенко с дочкой Ниной (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Еще одной причиной стал буллинг в школе. Как объяснила Тоня, музыкант подвергся травле из-за армянской фамилии.

"Уже столько после того армянина разбавилась кровь... Ну, то есть: я родился, потом дети и Нина. Так зачем это нести? Я хочу, чтобы у нее было украинское имя и чтобы она продолжила ваш род - Матвиенко", - процитировала мужа артистка.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Как отреагировала Нина Матвиенко

Для народной артистки, которой не стало 8 октября 2023 года, решение именно так назвать девочку стало большой радостью.

"У меня мама пошла очки взяла, когда мы принесли свидетельство о рождении. Она сказала: "Одну секундочку". Стояла так на пороге и смотрела. Ей было так приятно, что вот в честь нее у нее внучка", - рассказала Тоня.



Напомним, Матвиенко и Мирзоян познакомились в 2011 году на "Голосі країни". Со временем дружеские отношения переросли в романтические чувства.

Тогда Арсен еще был женат и имел двух сыновей Влада и Артема. А Тоня воспитывала дочь Ульяну от предыдущего брака.

Впоследствии музыкант развелся, а уже 15 января 2016 года у пары родилась дочь Нина. Поженились они 15 июня 2017 года.