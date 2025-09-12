Топ-10 фільмів про заборонене кохання: історії, що зворушують до сліз

Спокута (2007)

Джо Райт екранізував роман Ієна Мак’юена, створивши зворушливу історію про силу брехні.

Маленька дівчинка звинувачує коханця своєї сестри у злочині, якого він не скоював, і цим руйнує життя кількох людей. Кіра Найтлі, Джеймс МакЕвой та Сірша Ронан створюють незабутній акторський тандем.

Горбата гора (2005)

Неовестерн Енга Лі розповідає про стосунки двох пастухів (Хіт Леджер і Джейк Джилленхол), які протягом десятиліть намагаються зберегти своє кохання у світі, що його не приймає.

Стрічка стала культовою для ЛГБТК+ кіно і вважається однією з найзворушливіших історій забороненого кохання.

Випускник (1967)

Культова драма Майка Ніколса з Дастіном Гофманом у ролі випускника, який заплутується у стосунках з одруженою жінкою та її дочкою.

Фільм став символом епохи, отримав кілька номінацій на “Оскар” і увійшов до списку найкращих стрічок Американського інституту кіномистецтва.

Портрет дівчини у вогні (2019)

Французька драма Селін Ск’ямми розповідає про художницю Маріанну (Ноемі Мерлан), яка має написати весільний портрет аристократки Елоїзи (Адель Енель).

Між ними зароджується пристрасть, яка не має шансів на майбутнє. Вишукана операторська робота та глибока емоційність зробили картину справжнім шедевром.

Вона (2013)

Незвична науково-фантастична драма Спайка Джонза розповідає про самотнього Теодора (Хоакін Фенікс), який після розлучення знаходить розраду у віртуальному асистенті зі штучним інтелектом (голос Скарлетт Йоханссон).

З часом дружба перетворюється на справжні почуття. Фільм підіймає питання про межі кохання та майбутнє технологій, зворушуючи і водночас змушуючи замислитися.

Ромео і Джульєтта (1968)

Класика Франко Дзеффіреллі залишається однією з найточніших екранізацій трагедії Шекспіра.

Історія кохання Ромео (Леонард Вайтінг) і Джульєтти (Олівія Хассі) на тлі ворожнечі двох кланів заворожує візуальною красою та драматизмом.

Фільм відзначений двома “Оскарами” і досі вважається еталоном забороненого кохання.

Служниця (2016)

Психологічний трилер Пак Чхан Ука - це інтригуюча історія служниці (Кім Те Рі) та японської спадкоємиці (Кім Мін Хі), які опиняються втягнутими у змову з неочікуваними наслідками.

Захоплива драматургія, несподівані сюжетні повороти та квір-сюжет роблять цей фільм одним із найсильніших у південнокорейському кінематографі.

Вестсайдська історія (1961)

Мюзикл Джерома Роббінса та Роберта Вайза, натхненний «Ромео і Джульєттою», переносить історію у Нью-Йорк.

Двоє закоханих з ворогуючих вуличних банд - Тоні та Марія - борються за право на щастя.

Яскраві пісні, танці та драма зробили картину культовою, а історія кохання залишається вічною.

Керол (2015)

Фільм Тодда Гейнса з Кейт Бланшетт та Руні Мара - ніжна й водночас драматична історія стосунків фотографки та заміжньої жінки, що переживає розлучення.

Заснований на романі Патрісії Хайсміт, Керол став знаковою стрічкою ЛГБТК+ кіно та отримав шість номінацій на “Оскар”.

Ідеальне алібі (2022)

Бібліотекар Коннор Бейтс під час ранкової пробіжки знайомиться з Мерілін, яка щоранку плаває в озері.

Між ними відразу виникає потяг, та з’ясовується, що жінка заміжня. Наступна зустріч відбувається вже в бібліотеці, де працює Коннор, і саме там Мерілін таємно залишає йому свій номер телефону.

Так починається їхній заборонений роман. Але чи зможе Коннор і далі заплющувати очі на синці та сліди насильства, які Мерілін намагається приховати?