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Топ-5 ролей Арнольда Шварценеггера, які принесли йому найбільше грошей: цифри вас вразять

Четвер 26 червня 2025 15:46
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Топ-5 ролей Арнольда Шварценеггера, які принесли йому найбільше грошей: цифри вас вразять Арнольд Шварценеггер (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

77-річний Арнольд Шварценеггер став справжньою зіркою завдяки ролям в "Термінатор", "Конані-Варварі" та інших фільмах. Але які стрічки були для нього найприбутковішими?

РБК-Україна називає 5 ролей Шварценеггера, якими він заробив свої найбільші гонорари.

"Близнята" (1988)

За роль в культовій комедії Арнольд отримав понад 40 мільйонів доларів! І це - його найбільший гонорар.

В стрічці він зіграв доброго та наївного "експериментального" брата персонажа Денні Де Віто. Актор погодився на унікальний контракт без фіксованого гонорару, але з 40 % прибутку від прокату, і рішення точно не було помилкою.

"Термінатор 3: Повстання машин" (2003)

Третя частина легендарної франшизи принесла Шварценеггеру 30 мільйонів доларів, ще до того, як стартували зйомки. Контракт включав не лише бонуси за прибутки й оплату всіх супутніх витрат актора, що зробило цей гонорар одним із найбільших в історії кіно на той час.

У фільмі актор знову повернувся до ролі Т-800, який бореться за майбутнє людства. І виявилося, що саме ця частина була найприбутковішою для Шварценеггера.

"Відшкодування збитків" (2002)

За роль у цьому бойовику Арнольд отримав 25 мільйонів доларів. В ньому він зіграв пожежника, який втратив сім’ю в теракті та вирушив на власну місію помсти. Динамічно, ризиковано й небезпечно - актор вдало показав все, що було потрібно.

Попри середні відгуки критиків гонорар був немаленьким. Стрічка продовжила традицію екшенів з сильними, але глибоко емоційними персонажами. І якщо ви вперше чуєте про цей фільм - саме час його подивитися.

"Шостий день" (2000)

Науково-фантастичний трилер про клонування став черговою спробою Шварценеггера урізноманітнити амплуа. І за це він отримав також 25 мільйонів доларів.

Арнольд зіграв пілота, який дізнається, що його незаконно клонували. Успіх у прокаті важко назвати гучним, але стрічка, як зазначали критики, все ж має право на існування.

"Кінець світу" (1999)

Цікавий збіг, але за роль у містичному трилері Арнольд теж отримав 25 мільйонів доларів. В стрічці він постає в образі поліцейського, який протистоїть самому Сатані.

Попри жанрову незвичність для себе, Шварценеггер блискуче впорався з роллю й забезпечив стрічці успіх у прокаті.

Також багатьом буде цікаво дізнатися, скільки Шварценеггер отримав за роль у першому "Термінаторі". Виявилося, йому заплатили усього 75 тисяч доларів. За "Конана-Руйнівника" Арнольд отримав 360 тисяч доларів, а за "Конана-Варвара" - 250 тисяч.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: сайти Variety, SlashFilm, Forbes, TheThings та інформацію про фільми з Вікіпедії.

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