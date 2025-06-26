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Топ-5 ролей Арнольда Шварценеггера, которые принесли ему больше всего денег: цифры вас поразят

Четверг 26 июня 2025 15:46
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Топ-5 ролей Арнольда Шварценеггера, которые принесли ему больше всего денег: цифры вас поразят Арнольд Шварценеггер (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

77-летний Арнольд Шварценеггер стал настоящей звездой благодаря ролям в "Терминаторе", "Конане-Варваре" и других фильмах. Но какие ленты были для него самыми прибыльными?

РБК-Украина называет 5 ролей Шварценеггера, которыми он заработал свои самые большие гонорары.

"Близняшки" (1988)

За роль в культовой комедии Арнольд получил более 40 миллионов долларов! И это - его самый большой гонорар.

В ленте он сыграл доброго и наивного "экспериментального" брата персонажа Дэнни Де Вито. Актер согласился на уникальный контракт без фиксированного гонорара, но с 40% прибыли от проката, и решение точно не было ошибкой.

"Терминатор 3: Восстание машин" (2003)

Третья часть легендарной франшизы принесла Шварценеггеру 30 миллионов долларов, еще до того, как стартовали съемки. Контракт включал не только бонусы за доходы и оплату всех сопутствующих расходов актера, что сделало этот гонорар одним из крупнейших в истории кино в то время.

В фильме актер снова вернулся к роли Т-800, который борется за будущее человечества. И оказалось, что именно эта часть была самой прибыльной для Шварценеггера.

"Возмещение ущерба" (2002)

За роль в этом боевике Арнольд получил 25 миллионов долларов. В нем он сыграл пожарного, который потерял семью в теракте и отправился на собственную миссию мести. Динамично, рискованно и опасно - актер удачно показал все, что было нужно.

Несмотря на средние отзывы критиков гонорар был немаленьким. Лента продолжила традицию экшенов с сильными, но глубоко эмоциональными персонажами. И если вы впервые слышите об этом фильме - самое время его посмотреть.

"Шестой день" (2000)

Научно-фантастический триллер о клонировании стал очередной попыткой Шварценеггера разнообразить амплуа. И за это он получил также 25 миллионов долларов.

Арнольд сыграл пилота, который узнает, что его незаконно клонировали. Успех в прокате трудно назвать громким, но лента, как отмечали критики, все же имеет право на существование.

"Конец света" (1999)

Интересное совпадение, но за роль в мистическом триллере Арнольд тоже получил 25 миллионов долларов. В ленте он предстает в образе полицейского, который противостоит самому Сатане.

Несмотря на жанровую необычность для себя, Шварценеггер блестяще справился с ролью и обеспечил ленте успех в прокате.

Также многим будет интересно узнать, сколько Шварценеггер получил за роль в первом "Терминаторе". Оказалось, ему заплатили всего 75 тысяч долларов. За "Конана-Разрушителя" Арнольд получил 360 тысяч долларов, а за "Конана-Варвара" - 250 тысяч.

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При создании материала были использованы источники: сайты Variety, SlashFilm, Forbes, TheThings и информацию о фильмах из Википедии.

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