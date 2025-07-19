Три роки без Русі. Чоловік і друзі Писанки згадали, якою вона була, і як любила життя (відео)
19 липня 2022 року не стало Руслани Писанки, її життя забрала тяжка хвороба. І до річниці смерті зірки ТБ її чоловік Ігор Ісаков та друзі з колегами поділилися щемливими спогадами.
Що про Писанку кажуть її близькі, розповідає РБК-Україна.
Чоловік Руслани Писанки згадав про останній день життя зірки
18 липня Ісаков розмістив нове відео. У ньому він показав, який приготував борщ - саме цю страву готувала Руслана за день до своєї смерті. Артистка мала кулінарний хист та часто тішила близьких чимось смачненьким.
І після її смерті Ігор готує борщ, коли хоче згадати про Руслану та почастувати ним друзів.
July 19, 2025
Костянтин Грубич розчулив словами про Писанку
Ведучий та колега Руслани написав, що "життя несеться, а завжди заряджена на рух Писанка лише спостерігає зі своєї висоти на нашу суєту". Він показав цілу серію рідкісних фото зірки й розповів, якою її пам'ятає.
"Ми познайомилися з Русею десь у 1997 році, коли я запросив її на ток-шоу "Вибрики" як миттєву суперзірку прогнозу погоди. Тоді мені вона здалася напруженою, бо перед кількома сотнями підлітків у студії трішки нервувала. До початку. В процесі "ожила" і освоїлася, жартувала і впевнено відповідала", - написав Грубич.
"Далі були різні зустрічі впродовж десятиліть. Найдовше спілкувалися два тижні щодня на зйомках проєкту БУМ ("Битва Українських Міст") у 2010-му. У Буенос-Айресі Руслана Писанка не лише безстрашно долала лінію перешкод і не боялася вивалятися у багнюці на очах у всіх. Вона влаштувала приготування українського борщу у парку, де днями відбувалися зйомки", - також написав він.
Грубич показав Писанку на рідкісних кадрах (фото: instagram.com/kostya_hrubych)
За словами Костянтина, Руслана постійно керувала "масовкою". А під вечір, коли в усіх вже не було сил, аби кричати та вболівати, Писанка продовжувала скандувати і підтримувати ті команди, що були на змаганнях.
"Тобто, життєва енергія з неї била ключем завжди, коли в інших "батарейки" вже "сідали", - пояснив Грубич.
Ольга Сумська з теплом висловилася про Писанку
Акторка записала звернення, яке показали в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Три роки без Руслани Писанки. Вона так далеко і поряд з нами водночас. Я не можу їй особисто зателефонувати, поспілкуватися, відчути цю неймовірну теплу енергію. Я часто згадую Руслану, коли виходжу на сцену у виставі "За двома зайцями", - сказала Сумська.
Сумська розчулила словами про Писанку (скріншот)
"І ми, власне, її відновили в пам'ять про Писанку, адже вона була просто неповторною Пронею. Кожного разу, коли лунає музика, вона виходила у "Вероні", у весільному вбранні, я не стримую сліз, адже пам'ятаю, як вона талановито втілювала цей образ", - додала вона
Ольга наголосила, що Руслана мала неймовірну харизму. І вона вдячна за те, що її знала.
"Вона завжди була центром уваги скрізь, де вона з'являлася. І перевершити цю харизму шалену, цей позитив - було неможливо нікому. Ми дякуємо нашій Руслані за те, що вона була з нами", - сказала Сумська.
Також в ефірі з'явилися чоловік Писанки та її колега - актор Віктор Андрієнко, з яким вона багато працювала. В студії згадали, як Руслана любила життя, як "заряджала" енергією всіх навколо.
Як зараз виглядає чоловік Писанки (скріншот)
Чому чого померла Писанка
Артистці було 56 років. На тлі повномасштабної війни та через зламану ногу вона виїхала з України до Німеччини, де лікарі діагностували їй тяжку хворобу. Писанка до останнього боролася й не ділилася з фанами сумними новинами.
Коли ж зірки не стало, причину її смерти озвучив Ісаков.
"У Русі був рак. На жаль, агресивна форма і трохи запущений. На жаль, імунітет не витримав. Але так, як боролася вона, я б не зміг навіть наполовину", - казав чоловік ведучої.
Чоловік зірки привіз її прах в Україну, до крипти Свято-Преображенського собору. Але потім Ісаков перепоховав прах Писанки.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: дописи з Instagran Ісакова та Грубича, новий випуск "Сніданку з 1+1".