Три роки без Русі. Чоловік і друзі Писанки згадали, якою вона була, і як любила життя (відео)

19 липня 2022 року не стало Руслани Писанки , її життя забрала тяжка хвороба. І до річниці смерті зірки ТБ її чоловік Ігор Ісаков та друзі з колегами поділилися щемливими спогадами.

Чоловік Руслани Писанки згадав про останній день життя зірки

18 липня Ісаков розмістив нове відео. У ньому він показав, який приготував борщ - саме цю страву готувала Руслана за день до своєї смерті. Артистка мала кулінарний хист та часто тішила близьких чимось смачненьким.

І після її смерті Ігор готує борщ, коли хоче згадати про Руслану та почастувати ним друзів.

Костянтин Грубич розчулив словами про Писанку

Ведучий та колега Руслани написав, що "життя несеться, а завжди заряджена на рух Писанка лише спостерігає зі своєї висоти на нашу суєту". Він показав цілу серію рідкісних фото зірки й розповів, якою її пам'ятає.

"Ми познайомилися з Русею десь у 1997 році, коли я запросив її на ток-шоу "Вибрики" як миттєву суперзірку прогнозу погоди. Тоді мені вона здалася напруженою, бо перед кількома сотнями підлітків у студії трішки нервувала. До початку. В процесі "ожила" і освоїлася, жартувала і впевнено відповідала", - написав Грубич.

"Далі були різні зустрічі впродовж десятиліть. Найдовше спілкувалися два тижні щодня на зйомках проєкту БУМ ("Битва Українських Міст") у 2010-му. У Буенос-Айресі Руслана Писанка не лише безстрашно долала лінію перешкод і не боялася вивалятися у багнюці на очах у всіх. Вона влаштувала приготування українського борщу у парку, де днями відбувалися зйомки", - також написав він.

Грубич показав Писанку на рідкісних кадрах (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

За словами Костянтина, Руслана постійно керувала "масовкою". А під вечір, коли в усіх вже не було сил, аби кричати та вболівати, Писанка продовжувала скандувати і підтримувати ті команди, що були на змаганнях.

"Тобто, життєва енергія з неї била ключем завжди, коли в інших "батарейки" вже "сідали", - пояснив Грубич.

Ольга Сумська з теплом висловилася про Писанку

Акторка записала звернення, яке показали в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Три роки без Руслани Писанки. Вона так далеко і поряд з нами водночас. Я не можу їй особисто зателефонувати, поспілкуватися, відчути цю неймовірну теплу енергію. Я часто згадую Руслану, коли виходжу на сцену у виставі "За двома зайцями", - сказала Сумська.

Сумська розчулила словами про Писанку (скріншот)

"І ми, власне, її відновили в пам'ять про Писанку, адже вона була просто неповторною Пронею. Кожного разу, коли лунає музика, вона виходила у "Вероні", у весільному вбранні, я не стримую сліз, адже пам'ятаю, як вона талановито втілювала цей образ", - додала вона

Ольга наголосила, що Руслана мала неймовірну харизму. І вона вдячна за те, що її знала.

"Вона завжди була центром уваги скрізь, де вона з'являлася. І перевершити цю харизму шалену, цей позитив - було неможливо нікому. Ми дякуємо нашій Руслані за те, що вона була з нами", - сказала Сумська.

Також в ефірі з'явилися чоловік Писанки та її колега - актор Віктор Андрієнко, з яким вона багато працювала. В студії згадали, як Руслана любила життя, як "заряджала" енергією всіх навколо.

Як зараз виглядає чоловік Писанки (скріншот)