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Три года без Руси. Муж и друзья Писанки вспомнили, какой она была, и как любила жизнь (видео)

Суббота 19 июля 2025 14:04
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Три года без Руси. Муж и друзья Писанки вспомнили, какой она была, и как любила жизнь (видео) Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)
Автор: Полина Иваненко

19 июля 2022 года не стало Русланы Писанки, ее жизнь унесла тяжелая болезнь. И к годовщине смерти звезды ТВ ее муж Игорь Исаков и друзья с коллегами поделились трогательными воспоминаниями.

Что о Писанке говорят ее близкие, рассказывает РБК-Украина.

Муж Русланы Писанки вспомнил о последнем дне жизни звезды

18 июля Исаков разместил новое видео. В нем он показал, какой приготовил борщ - именно это блюдо готовила Руслана за день до своей смерти. У артистки был кулинарный талант и она часто радовала близких чем-то вкусненьким.

И после ее смерти Игорь готовит борщ, когда хочет вспомнить о Руслане и угостить им друзей.

Константин Грубич растрогал словами о Писанке

Ведущий и коллега Русланы написал, что "жизнь несется, а всегда заряженная на движение Писанка только наблюдает со своей высоты на нашу суету". Он показал целую серию редких фото звезды и рассказал, какой ее помнит.

"Мы познакомились с Русей где-то в 1997 году, когда я пригласил ее на ток-шоу "Вибрики" как мгновенную суперзвезду прогноза погоды. Тогда мне она показалась напряженной, потому что перед несколькими сотнями подростков в студии немного нервничала. До начала. В процессе "ожила" и освоилась, шутила и уверенно отвечала", - написал Грубич.

"Дальше были разные встречи в течение десятилетий. Дольше всего общались две недели ежедневно на съемках проекта БУМ ("Битва Українських Міст") в 2010-м. В Буэнос-Айресе Руслана Писанка не только бесстрашно преодолевала линию препятствий и не боялась вываляться в грязи на глазах у всех. Она устроила приготовление украинского борща в парке, где на днях проходили съемки", - также написал он.

Грубич показал Писанку на редких кадрах (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

По словам Константина, Руслана постоянно руководила "массовкой". А под вечер, когда у всех уже не было сил, чтобы кричать и болеть, Писанка продолжала скандировать и поддерживать те команды, которые были на соревнованиях.

"То есть, жизненная энергия из нее била ключом всегда, когда у других "батарейки" уже "садились", - пояснил Грубич.

Ольга Сумская с теплом высказалась о Писанке

Актриса записала обращение, которое показали в эфире "Сніданку з 1+1".

"Три года без Русланы Писанки. Она так далеко и рядом с нами одновременно. Я не могу ей лично позвонить, пообщаться, почувствовать эту невероятную теплую энергию. Я часто вспоминаю Руслану, когда выхожу на сцену в спектакле "За двома зайцями", - сказала Сумская.

Три года без Руси. Муж и друзья Писанки вспомнили, какой она была, и как любила жизнь (видео)Сумская растрогала словами о Писанке (скриншот)

"И мы, собственно, ее восстановили в память о Писанке, ведь она была просто неповторимой Проней. Каждый раз, когда звучит музыка, она выходила в "Вероне", в свадебном наряде, я не сдерживаю слез, ведь помню, как она талантливо воплощала этот образ", - добавила она

Ольга отметила, что Руслана имела невероятную харизму. И она благодарна за то, что ее знала.

"Она всегда была центром внимания везде, где она появлялась. И превзойти эту харизму бешеную, этот позитив - было невозможно никому. Мы благодарим нашу Руслану за то, что она была с нами", - сказала Сумская.

Также в эфире появились муж Писанки и ее коллега - актер Виктор Андриенко, с которым она много работала. В студии вспомнили, как Руслана любила жизнь, как "заряжала" энергией всех вокруг.

Три года без Руси. Муж и друзья Писанки вспомнили, какой она была, и как любила жизнь (видео)Как сейчас выглядит муж Писанки (скриншот)

Почему чего умерла Писанка

Артистке было 56 лет. На фоне полномасштабной войны и из-за сломанной ноги она выехала из Украины в Германию, где врачи диагностировали ей тяжелую болезнь. Писанка до последнего боролась и не делилась с фанами печальными новостями.

Когда же звезды не стало, причину ее смерти озвучил Исаков.

"У Руси был рак. К сожалению, агрессивная форма и немного запущенный. К сожалению, иммунитет не выдержал. Но так, как боролась она, я бы не смог даже наполовину", - говорил муж ведущей.

Муж звезды привез ее прах в Украину, в крипту Свято-Преображенского собора. Но потом Исаков перезахоронил прах Писанки.

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При создании материала были использованы источники: посты из Instagran Исакова и Грубича, новый выпуск "Сніданку з 1+1".

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