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Удар по Києву: ведуча Катерина Соляр показала, що сталося з її квартирою після "прильоту"

Катерина Соляр (фото: instagram.com/soliarqueen)
Автор: Поліна Іваненко

Відома телеведуча Катерина Соляр показала, як пережила масований удар по Києву, неподалік від неї було влучання. Росія била по столиці ракетами й дронами, чимало руйнувань, є жертви.

Як повідомляє РБК-Україна, на своїй сторінці в Instagram Соляр показала, що сталося з її квартирою.

Ведуча залишилася без вікон після удару по Києву

Так, Соляр ховалася від вибухів в коридорі. А під ранок вона показала, що в її квартирі "вибило" вікна.

Будинок Катерини Соляр постраждав внаслідок обстрілу (фото: instagram.com/soliarqueen)

Ведуча була налякана, але зазначила, що не постраждала. Втім, її квартира, як і чимало інших, залишилася без вікон. Вибухи "рознесли" не лише скло, а ще й вибили рами.

 

Квартира Соляр після "прильоту" (фото: instagram.com/soliarqueen)

Просто біля будинку було полум'я. Катерина дивом вціліла.

"В принципі, я жива. Я трошечки зараз, може, не зовсім адекватна, але жива. Я не знаю поки, чим допомогти, поки трусяться руки, але я норм", - сказала вона.

 

Удар по Києву - що відомо

В ніч на 31 липня РФ влаштувала нову масовану атаку. Спочатку на столицю летіли дрони, а потім - ракети. У багатьох районах Києва зафіксовано влучання та руйнування. 

У Святошинському району ракета поцілила просто в житловий будинок. Під завалами люди, вже відомо про загиблих та травмованих. Зруйновано цілий під'їзд, на місці влучання працюють рятувальники.

 

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