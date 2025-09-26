ua en ru
Українка зіграє в серіалі про Гаррі Поттера: як вона виглядає і яку отримала роль

П'ятниця 26 вересня 2025 08:12
Українка зіграє в серіалі про Гаррі Поттера: як вона виглядає і яку отримала роль Світлана Карабут (фото: instagram.com/svetakarabut_)
Автор: Поліна Іваненко

Серіал про Гаррі Поттера нарешті отримав повний каст акторів. І виявилося, що одну з ролей отримає українка.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Redanian Intelligence.

Яку роль отримала акторка

Світлана зіграє у серіалі професорку арифмантії в Гоґвортсі. Українка отримала роль Септими Вектор.

"Септима Вектор - викладач школи магії та чаклунства Гоґвортс з нумерології. Вона була відома серед студентів, як "дійсно суворий учитель", через що деякі учні не були впевнені в тому, щоб взяти на вивчення її предмет. Її уроки були найулюбленішими у Герміони Грейнджер", - йдеться в описі персонажа на фандомі Гаррі Поттера.

Що відомо про акторку

Карабут - британсько-українська акторка. Вона знімалася у фільмах "Не час помирати", "Соло: Зоряні війни. Історії", "Подружжя Редлі" та "Вампіри легкої поведінки". А ще її можна побачити в одному з епізодів серіалу "Прекрасний новий світ".

Світлана Карабут (фото: instagram.com/svetakarabut_)

На сторінці Світлани в Instagram також можна побачити фото з показів. Вона не лише акторка, а й модель.

Вона небагато розповідає про себе у соцмережах, але в описі профілю зазначає, що українка.

Українка зіграє в серіалі про Гаррі Поттера: як вона виглядає і яку отримала рольСторінка Карабут в Instagram (скріншот)

Що відомо про серіал про Гаррі Поттера

У квітні 2023 року студія Warner Bros. Discovery офіційно оголосила про перезапуск всесвіту Гаррі Поттера у форматі багатосезонного серіалу. Проєкт готується для стримінгового сервісу Max (колишній HBO Max) і має стати найбільш повною телеадаптацією семи книг Джоан Ролінґ.

Перший сезон планують зняти до травня 2026 року. Після цього на акторів чекатиме невеличка пауза, а потім одразу почнуться зйомки другого сезону. Прем’єра першого сезону має відбутися вже у 2027 році.

