Украинка сыграет в сериале о Гарри Поттере: как она выглядит и какую получила роль

Пятница 26 сентября 2025 08:12
UA EN RU
Светлана Карабут (фото: instagram.com/svetakarabut_)
Автор: Полина Иваненко

Сериал о Гарри Поттере наконец получил полный каст актеров. И оказалось, что одну из ролей получит украинка.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Redanian Intelligence.

Какую роль получила актриса

Светлана сыграет в сериале профессора арифмантии в Хогвартсе. Украинка получила роль Септимы Вектор.

"Септима Вектор - преподаватель школы магии и волшебства Хогвартса по нумерологии. Она была известна среди студентов, как "действительно строгий учитель", из-за чего некоторые ученики не были уверены в том, чтобы взять на изучение ее предмет. Ее уроки были самыми любимыми у Гермионы Грейнджер", - говорится в описании персонажа на фандоме Гарри Поттера.

Что известно об актрисе

Карабут - британско-украинская актриса. Она снималась в фильмах "Не время умирать", "Соло: Звездные войны. Истории", "Супруги Редли" и "Вампиры легкого поведения". А еще ее можно увидеть в одном из эпизодов сериала "Прекрасный новый мир".

Светлана Карабут (фото: instagram.com/svetakarabut_)

На странице Светланы в Instagram также можно увидеть фото с показов. Она не только актриса, но и модель.

Она немного рассказывает о себе в соцсетях, но в описании профиля отмечает, что украинка.

Украинка сыграет в сериале о Гарри Поттере: как она выглядит и какую получила рольСтраница Карабут в Instagram (скриншот)

Что известно о сериале о Гарри Поттере

В апреле 2023 года студия Warner Bros. Discovery официально объявила о перезапуске вселенной Гарри Поттера в формате многосезонного сериала. Проект готовится для стримингового сервиса Max (бывший HBO Max) и должен стать наиболее полной телеадаптацией семи книг Джоан Роулинг.

Первый сезон планируют снять до мая 2026 года. После этого актеров будет ждать небольшая пауза, а затем сразу начнутся съемки второго сезона. Премьера первого сезона должна состояться уже в 2027 году.

