Украинка сыграет в сериале о Гарри Поттере: как она выглядит и какую получила роль

Сериал о Гарри Поттере наконец получил полный каст актеров. И оказалось, что одну из ролей получит украинка.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Redanian Intelligence.
Какую роль получила актриса
Светлана сыграет в сериале профессора арифмантии в Хогвартсе. Украинка получила роль Септимы Вектор.
"Септима Вектор - преподаватель школы магии и волшебства Хогвартса по нумерологии. Она была известна среди студентов, как "действительно строгий учитель", из-за чего некоторые ученики не были уверены в том, чтобы взять на изучение ее предмет. Ее уроки были самыми любимыми у Гермионы Грейнджер", - говорится в описании персонажа на фандоме Гарри Поттера.
Что известно об актрисе
Карабут - британско-украинская актриса. Она снималась в фильмах "Не время умирать", "Соло: Звездные войны. Истории", "Супруги Редли" и "Вампиры легкого поведения". А еще ее можно увидеть в одном из эпизодов сериала "Прекрасный новый мир".
Светлана Карабут (фото: instagram.com/svetakarabut_)
На странице Светланы в Instagram также можно увидеть фото с показов. Она не только актриса, но и модель.
Она немного рассказывает о себе в соцсетях, но в описании профиля отмечает, что украинка.
Страница Карабут в Instagram (скриншот)
Что известно о сериале о Гарри Поттере
В апреле 2023 года студия Warner Bros. Discovery официально объявила о перезапуске вселенной Гарри Поттера в формате многосезонного сериала. Проект готовится для стримингового сервиса Max (бывший HBO Max) и должен стать наиболее полной телеадаптацией семи книг Джоан Роулинг.
Первый сезон планируют снять до мая 2026 года. После этого актеров будет ждать небольшая пауза, а затем сразу начнутся съемки второго сезона. Премьера первого сезона должна состояться уже в 2027 году.
