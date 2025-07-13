Українки сказали, який персонаж з кіно - ідеал чоловіка. Серед відповідей Шрек і навіть Северус Снейп

У фільмах та серіалах ми часто бачимо персонажів, які здаються чудовими людьми, надійними партнерами чи навіть ідеалом чоловіка. А чи знаєте ви, які герої найбільше вражають глядачок?

Найкращі герої з фільмів та серіалів

"Дівчата, до вас питання: хто з персонажів культових фільмів, або ж літератури - для вас є архетипом "ідеального" чоловіка? Накидайте, будь ласка, парочку варіантів. По-перше, дійсно цікаво, чи такі є, і хто це для вас... Я подумала, що може це Тед Лассо чи Джим з "Офісу", але вони трохи мʼякуваті.А Едвард Каллен ніде не працює", - написала авторка "гілки".

У відповідь їй дали безліч цікавих варіантів. І багато хто заявив, що вважає ідеалом чоловіка персонажа з культового мультика.

"Шрек! Вчора буквально переглядала і там зібрано все: адекватна самооцінка, відчуття відповідальності, вміння приймати рішення, самоаналіз, критичне мислення, вірність, повага до партнера, своє болото, він не тримається за друзів, але вони в нього є. Короче, красунчик", - написала юзерка.

"Шрек! Він - ідеал, романтичний, дійсно кохає свою дружину, розуміє її емоції та почуття, терплячий зі своїми друзями, вміє пробачати, не чекає, поки хтось прийме рішення за нього, відповідальний та знає, як боротися за своє щастя. Має свою землю, дім, вміє готувати. Оу, ще ніколи не дорікає дружині про зайву вагу і любить дітей!" - зазначила інша коментаторка.

Шрек (скріншот)

Також серед варіантів був герой з "Як я зустрів вашу маму". Але не Тед Мосбі.

"На мою думку, це Маршал з серіалу "Як я зустрів вашу маму". Він добрий, ніжний, вірний, щиро любить Лілі, підтримує друзів, має моральні принципи і почуття гумору, і водночас залишається милим і наївним. Він не боїться показувати свої почуття, може з себе посміятись, завжди ставить родину на перше місце. І плюс, його образ у серіалі показують без токсичності та приниження партнера, що рідкість у сіткомах. Звичайно, в нього є недоліки, але в кого їх нема", - написала користувачка.

Маршал Еріксон з "Як я зустрів вашу маму" (скріншот)

А ще дівчата назвали ідеалом гобіта Сеймавса Гемджі. Цей персонаж вразив своїм добрим серцем.

"Сем з "Володаря перснів" - добрий, надійний, смачно готує, домашній, але піде і на край світу, щоб вберегти, допоможе зробити твоє завдання навіть коли ти агресивний і в повній депресії, захищає від токсичних голумів", - вважає одна з юзерок.

Сем з "Володаря перснів" (скріншот)

Також коментаторки назвали персонажа з "Сутінок". І це був не Едвард.

"Можливо, ще Карлайл Каллен. Турботливий, трошки "врятую всіх". Контролює свої імпульси та бажання настільки добре, що працює лікарем. До речі, це його акт служіння людям, благодійність.Завжди шукає ненасильницькі методи стосунків з іншими вампірами, людьми та навіть харчування. Але при прямій загрозі його сім’ї не грає роль доброго баті, а готовий захищати своїх людей навіть ризикуючи життям. Планує життя на роки наперед, має стратегію пересувань по світу, щоб не видати секрет сім’ї", - написала юзерка.

Карлайл Каллен (скріншот)

Звісно, користувачки згадали про серіал "Відчайдушні домогосподарки". І найбільше лайків зібрав Майк Дельфіно.

"В нього є свої ред флаги, але будемо чесні, в кого їх немає, особливо в цьому серіалі. Добрий, завжди усім допоможе, вміє і любить працювати руками, на мій погляд гарний батько, приймав Сьюзан з усіма її прибабахами, пояснював їй все, що її хвилювало в емоційному плані. Готовий виснажливо працювати на потреби сім'ї (на жаль в його випадку це плачевно для нього закінчилося, ну, ось і почалися редфлаги)", - вважає коментаторка.

Майк Дельфіно (скріншот)

Також юзерки назвали такі варіанти: