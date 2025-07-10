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Ці серіали закохують з перших серій: 5 мелодрам про дружбу, родину та кохання

Четвер 10 липня 2025 19:58
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Ці серіали закохують з перших серій: 5 мелодрам про дружбу, родину та кохання Ці серіали про дружбу та родину змусять інакше поглянути на життя (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ці душевні та зворушливі серіали точно не залишать вас байдужими. Історії про кохання, дружбу, родину та випробування, які роблять сильнішими.

РБК-Україна пропонує добірку серіалів, які зігріють душу та допоможуть відволіктися в темні часи.

"Вірджин-Рівер"

У пошуках нового початку молода медсестра переїздить до віддаленого містечка. Проте зіштовхується з несподіваними викликами та болем минулого. Історія про зцілення та другий шанс.


"Перехрестя Салліванів"

Після гучного скандалу нейрохірургиня Меґі відновлює зв'язок зі своїм минулим у маленькому містечку. У пошуках нового життя вона заново відкриває себе, пізнає стосунки та життя в маленькій громаді.


"Солодкі Магнолії"

Історія про жіночу дружбу, родинні цінності та щоденні труднощі. Три подруги з маленького містечка підтримують одна одну в усьому: від виховання дітей до побудови бізнесу та стосунків.


"Провулок Світлячок"

Зворушлива історія про злети та падіння в дружбі двох подруг. Таллі та Кейт зустрічаються молодими дівчатами на Світлячковому провулку і стають нерозлучними найкращими подругами.

"Це ми"

Драматичний телесеріал про життя трьох братів та сестер та їхніх батьків. Через флешбеки та сучасність історія досліджує глибину родинних зв'язків, болю та любові.

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