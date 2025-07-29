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Українська OnlyFans-модель стала обличчям Tesla? Ілон Маск прокоментував гучні чутки

Вівторок 29 липня 2025 20:16
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Українська OnlyFans-модель стала обличчям Tesla? Ілон Маск прокоментував гучні чутки Анна Малігон заінтригувала мережу кадрами з роботом Tesla Optimus (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У соцмережах набули розголосу кадри, де українська OnlyFans-модель Анна Малігон з’являється поруч із роботом Tesla Optimus. Користувачі припустили, що це - частина офіційної кампанії Tesla, а блогерка стала обличчям проєкту. Та вже невдовзі сам Ілон Маск спростував ці здогадки.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

З чого все почалося

На оприлюднених українською моделлю відео та фото робот-гуманоїд виконує побутові справи: подає їжу, миє посуд і навіть робить їй масаж.

На одному зі знімків Анна також ніжно обіймає робота.

Як саме цей гуманоїд з’явився у дівчини - залишається загадкою. Враховуючи, що модель з OnlyFans навряд чи могла придбати його самостійно, особливо з огляду на те, що робот ще не надійшов у продаж, ситуація викликає ще більше запитань.

Анна Малігон заінтригувала мережу кадрами з роботом Tesla Optimus (фото: instagram.com/maligoshik)

Невдовзі ж після публікації історія отримала несподіваний поворот. У соцмережі X (колишній Twitter) Ілон Маск відреагував на дивні кадри.

"Поняття не маю, хто це", - коротко написав він, чим прямо дав зрозуміти, що Tesla до відео не має жодного стосунку.

У коментарях користувачі поділилися на два табори. Одні впевнені, що перед ними - добре продумана підробка.

Зокрема, вони вказують на надзвичайно плавні рухи робота Optimus, які Tesla досі не демонструвала публічно.

Станом на зараз робот тільки опановує базові функції: пересування, перенесення об’єктів, просту жестикуляцію, але не виявляє подібної "людяності" в рухах.

Українська OnlyFans-модель стала обличчям Tesla? Ілон Маск прокоментував гучні чуткиАнна Малігон заінтригувала мережу кадрами з роботом Tesla Optimus (фото: instagram.com/maligoshik)

Інші припускають, що ролик створено за допомогою комп’ютерної графіки (CGI) або технологій deepfake.

Такі методи дедалі частіше використовуються для того, щоб збирати перегляди, викликати ажіотаж і збільшувати впізнаваність у соцмережах.

Серед прихильників Маска поширене переконання, що відео є маніпуляцією і прикладом використання бренду без дозволу.

У той час як фанати Малігон хвалять її за креативність і вміння створювати інформаційні приводи, експерти попереджають: подібні вкиди можуть мати негативні наслідки як для репутації брендів, так і для самих блогерів.

Анна Малігон заінтригувала мережу кадрами з роботом Tesla Optimus (фото: instagram.com/maligoshik)

Хто така Анна Малігон

Анна родом із Харкова. Вона здобула популярність у TikTok, де зібрала понад 5,5 мільйона підписників.

Її контент - це мікс гумору, танців, відвертих образів та присутність на платформі OnlyFans.

Українська OnlyFans-модель стала обличчям Tesla? Ілон Маск прокоментував гучні чуткиАнна Малігон (фото: instagram.com/maligoshik)

Її відео часто стають вірусними, тож до неї прикута увага не тільки підписників, а й ЗМІ.

Цілком можливо, що відео з Optimus було частиною особистої піар-кампанії самої Анни.

Анна Малігон (фото: instagram.com/maligoshik)

Це не перший випадок, коли інфлюенсери вдаються до вигаданих "колаборацій" із відомими брендами, аби створити медійний резонанс.

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