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Украинская OnlyFans-модель стала лицом Tesla? Илон Маск прокомментировал громкие слухи

Вторник 29 июля 2025 20:16
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Украинская OnlyFans-модель стала лицом Tesla? Илон Маск прокомментировал громкие слухи Анна Малигон заинтриговала сеть кадрами с роботом Tesla Optimus (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В соцсетях получили огласку кадры, где украинская OnlyFans-модель Анна Малигон появляется рядом с роботом Tesla Optimus. Пользователи предположили, что это - часть официальной кампании Tesla, а блогерша стала лицом проекта. Но уже вскоре сам Илон Маск опроверг эти догадки.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

С чего все началось

На обнародованных украинской моделью видео и фото робот-гуманоид выполняет бытовые дела: подает еду, моет посуду и даже делает ей массаж.

На одном из снимков Анна также нежно обнимает робота.

Как именно этот гуманоид появился у девушки - остается загадкой. Учитывая, что модель из OnlyFans вряд ли могла приобрести его самостоятельно, особенно учитывая то, что робот еще не поступил в продажу, ситуация вызывает еще больше вопросов.

Анна Малигон заинтриговала сеть кадрами с роботом Tesla Optimus (фото: instagram.com/maligoshik)

Вскоре же после публикации история получила неожиданный поворот. В соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск отреагировал на странные кадры.

"Понятия не имею, кто это", - коротко написал он, чем прямо дал понять, что Tesla к видео не имеет никакого отношения.

В комментариях пользователи поделились на два лагеря. Одни уверены, что перед ними - хорошо продуманная подделка.

В частности, они указывают на чрезвычайно плавные движения робота Optimus, которые Tesla до сих пор не демонстрировала публично.

По состоянию на сейчас робот только осваивает базовые функции: передвижение, перенос объектов, простую жестикуляцию, но не проявляет подобной "человечности" в движениях.

Украинская OnlyFans-модель стала лицом Tesla? Илон Маск прокомментировал громкие слухиАнна Малигон заинтриговала сеть кадрами с роботом Tesla Optimus (фото: instagram.com/maligoshik)

Другие предполагают, что ролик создан с помощью компьютерной графики (CGI) или технологий deepfake.

Такие методы все чаще используются для того, чтобы собирать просмотры, вызывать ажиотаж и увеличивать узнаваемость в соцсетях.

Среди сторонников Маска распространено убеждение, что видео является манипуляцией и примером использования бренда без разрешения.

В то время как фанаты Малигон хвалят ее за креативность и умение создавать информационные поводы, эксперты предупреждают: подобные вбросы могут иметь негативные последствия как для репутации брендов, так и для самих блогеров.

Анна Малигон заинтриговала сеть кадрами с роботом Tesla Optimus (фото: instagram.com/maligoshik)

Кто такая Анна Малигон

Анна родом из Харькова. Она получила известность в TikTok, где собрала более 5,5 миллиона подписчиков.

Ее контент - это микс юмора, танцев, откровенных образов и присутствие на платформе OnlyFans.

Украинская OnlyFans-модель стала лицом Tesla? Илон Маск прокомментировал громкие слухиАнна Малигон (фото: instagram.com/maligoshik)

Ее видео часто становятся вирусными, так что к ней приковано внимание не только подписчиков, но и СМИ.

Вполне возможно, что видео с Optimus было частью личной пиар-кампании самой Анны.

Анна Малигон (фото: instagram.com/maligoshik)

Это не первый случай, когда инфлюенсеры прибегают к вымышленным "коллаборациям" с известными брендами, чтобы создать медийный резонанс.

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