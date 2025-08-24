ua en ru
Украинские музыканты, которые прославили страну на весь мир за время Независимости

Воскресенье 24 августа 2025 08:29
Украинские музыканты, которые прославили страну на весь мир за время Независимости
Автор: Полина Иваненко

За годы Независимости украинская музыка неоднократно звучала на крупнейших мировых сценах, а исполнители из Украины становились настоящими послами культуры. От побед на "Евровидении" до выступлений на главных фестивалях планеты - их имена знают далеко за пределами нашего государства.

О тех, кто сделал украинскую музыку узнаваемой в мире, рассказывает РБК-Украина.

Руслана

Победа Русланы на "Евровидении-2004" с песней Wild Dances стала исторической. Ее выступление не только принесло Украине первое место, но и открыло двери для украинских артистов на международном уровне. После конкурса песня попала в чарты многих стран, а Руслана получила статус звезды европейского масштаба.

ДахаБраха

Это фолк-группа, которая соединила украинские традиционные мотивы с современным звучанием. Их выступления проходили на фестивалях Glastonbury, SXSW, Bonnaroo. Благодаря уникальному стилю группа стала известной в мире как символ современного украинского этноса.

Андрей Хлывнюк

Фронтмен группы Бумбокс еще до полномасштабной войны был известным артистом, но именно его исполнение песни "Ой у лузі червона калина" в 2022 году стало символом сопротивления Украины. Кавер с голосом Хлывнюка сделала группа Pink Floyd, что стало настоящей сенсацией и привлекло внимание всего мира.

Go_A

Представители Украины на "Евровидении-2021" с песней Shum получили мировую известность. Трек попал в глобальные чарты Spotify, а выступление группы в Роттердаме принесло Украине пятое место. После конкурса группа начала активные гастроли в Европе.

Андрей Данилко

Образ Верки Сердючки уже давно стал культовым. Второе место на "Евровидении-2007" с песней Dancing Lasha Tumbai принесло Данилко всемирную славу. Этот номер до сих пор считается одним из самых ярких в истории конкурса. И принес большую популярность Украине.

Джамала

В 2016 году певица громко рассказала миру о себе и Украине с песней 1944. Композиция стала символом памяти о трагических событиях крымскотатарского народа и принесла ей международное признание. После конкурса Джамала активно выступала в Европе и получила награды от различных музыкальных сообществ. А недавно она стала членом академии "Грэмми".

Ольга Королева (DJ Korolova)

Одна из самых успешных украинских диджеек сегодняшнего дня. Она выступает на ведущих фестивалях электронной музыки в Европе, Латинской Америке и США. Korolova имеет миллионы прослушиваний на Spotify и поддержку ведущих мировых диджеев.

ONUKA

Проект Наты Жижченко соединил электронику с украинскими народными инструментами. Альбом Vidlik стал известным за рубежом, а группа получила приглашение на европейские сцены. Их музыка показывает, как современно может звучать украинская аутентика.

Jerry Heil

Певица, которая начала с YouTube, а затем превратилась в один из самых ярких молодых голосов Украины. В 2024 году вместе с alyona alyona представляла Украину на "Евровидении" с песней Teresa & Maria и заняла третье место. Выступление стало сенсацией конкурса, а песня быстро обрела популярность в Европе. И недавно Дженни, как и Джамала, стала членом академии "Грэмми".

Kalush Orchestra

В 2022 году группа одержала победу на "Евровидении" с песней Stefania, а на сцене они напомнили миру о пленных с "Азовстали". Композиция стала международным хитом, впервые в истории конкурса получив огромное количество голосов от зрителей. После этого Kalush Orchestra активно гастролировали по Европе, собирая полные залы.

