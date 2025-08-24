Українські музиканти, які прославили країну на увесь світ за час Незалежності

Руслана

Перемога Руслани на "Євробаченні-2004" з піснею Wild Dances стала історичною. Її виступ не тільки приніс Україні перше місце, а й відкрив двері для українських артистів на міжнародному рівні. Після конкурсу пісня потрапила в чарти багатьох країн, а Руслана отримала статус зірки європейського масштабу.

ДахаБраха

Це фолк-гурт, який поєднав українські традиційні мотиви з сучасним звучанням. Їхні виступи проходили на фестивалях Glastonbury, SXSW, Bonnaroo. Завдяки унікальному стилю гурт став відомим у світі як символ сучасного українського етносу.

Андрій Хливнюк

Фронтмен гурту Бумбокс ще до повномасштабної війни був відомим артистом, але саме його виконання пісні "Ой у лузі червона калина" у 2022 році стало символом спротиву України. Кавер з голосом Хливнюка зробив гурт Pink Floyd, що стало справжньою сенсацією і привернуло увагу всього світу.

Go_A

Представники України на "Євробаченні-2021" із піснею Shum здобули світову популярність. Трек потрапив у глобальні чарти Spotify, а виступ гурту у Роттердамі приніс Україні п’яте місце. Після конкурсу гурт почав активні гастролі в Європі.

Андрій Данилко

Образ Вєрки Сердючки вже давно став культовим. Друге місце на "Євробаченні-2007" з піснею Dancing Lasha Tumbai принесло Данилку всесвітню славу. Цей номер досі вважається одним із найяскравіших в історії конкурсу. І приніс неабияку популярність Україні.

Джамала

У 2016 році співачка гучно розповіла світу про себе та Україну з піснею 1944. Композиція стала символом пам’яті про трагічні події кримськотатарського народу і принесла їй міжнародне визнання. Після конкурсу Джамала активно виступала у Європі й отримала нагороди від різних музичних спільнот. А нещодавно вона стала членом академії "Ґреммі".

Ольга Корольова (DJ Korolova)

Одна з найуспішніших українських діджейок сьогодення. Вона виступає на провідних фестивалях електронної музики у Європі, Латинській Америці та США. Korolova має мільйони прослуховувань на Spotify та підтримку провідних світових діджеїв.

ONUKA

Проект Нати Жижченко поєднав електроніку з українськими народними інструментами. Альбом Vidlik став відомим за кордоном, а гурт отримав запрошення на європейські сцени. Їхня музика показує, як сучасно може звучати українська автентика.

Jerry Heil

Співачка, яка почала з YouTube, а згодом перетворилася на один із найяскравіших молодих голосів України. У 2024 році разом з alyona alyona представляла Україну на "Євробаченні" з піснею Teresa & Maria і посіла третє місце. Виступ став сенсацією конкурсу, а пісня швидко здобула популярність у Європі. І нещодавно Дженні, як і Джамала, стала членом академії "Ґреммі".

Kalush Orchestra

У 2022 році гурт здобув перемогу на "Євробаченні" з піснею Stefania, а на сцені вони нагадали світу про полонених з "Азовсталі". Композиція стала міжнародним хітом, вперше в історії конкурсу отримавши величезну кількість голосів від глядачів. Після цього Kalush Orchestra активно гастролювали Європою, збираючи повні зали.