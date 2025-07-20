Усик після переможного бою вразив романтичним вчинком: читайте по губах (відео)

Боксер Олександр Усик, який феєрично переміг Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу , розчулив фанів. Просто на ринзі він показав, наскільки для нього важливе кохання.

Що кричав Усик після перемоги

Так, коли боксера почали вітати з реваншем, він почав "бігати" очима й шукати серед людей свою дружину Катерину. Він дуже хотів її обійняти, а тому почав питати, де його кохана.

Слова Усика можна легко прочитати по губах. Потім він просто кричав її ім'я. І коли Катерина дісталася рингу, вона кинулася в обійми чоловіка.

Такий романтичний момент розчулив фанів, які були присутні на бою. Тому вони почали публікувати щемливі відео в соцмережах, а сама Катерина пізніше їх "репостила".

Окрім цього, після перемоги Усик зробив новий допис. І в ньому він також звернувся до коханої.

"Ти моя опора і моє все!" - написав боксер під фото, на якому він ніжно обіймає обраницю.

Для Усика це вже традиція. Після своїх боїв він одразу обіймає кохану. Сама Катерина намагається завжди його підтримувати та їздить на поєдинки з ним. Хоча й зізнавалася, що їй дуже важко бачити, як коханий б'ється на рингу.

"Це дуже для мене виснажливо, бо мені треба щось казати, щось йому кричати. І він чує насправді лише мене і все. Ну, може, десь тренера ще. Але йому дуже важливо, щоб я була. Може я там як талісман, я про це думала", - казала Катерина в одному з інтерв'ю.