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Усик после победного боя поразил романтическим поступком: читайте по губам (видео)

Воскресенье 20 июля 2025 09:44
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Усик после победного боя поразил романтическим поступком: читайте по губам (видео) Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Боксер Александр Усик, который феерично победил Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира, растрогал фанов. Просто на ринге он показал, насколько для него важна любовь.

Что сделал Усик и почему это ошарашило сеть, рассказывает РБК-Украина.

Что кричал Усик после победы

Так, когда боксера начали поздравлять с реваншем, он начал "бегать" глазами и искать среди людей свою жену Екатерину. Он очень хотел ее обнять, а потому начал спрашивать, где его любимая.

Слова Усика можно легко прочитать по губам. Затем он просто кричал ее имя. И когда Екатерина добралась до ринга, она бросилась в объятия мужчины.

Такой романтический момент растрогал фанов, которые присутствовали на бою. Поэтому они начали публиковать щемящие видео в соцсетях, а сама Екатерина позже их "репостила".

Кроме этого, после победы Усик сделал новый пост. И в нем он также обратился к любимой.

"Ты моя опора и мое все!" - написал боксер под фото, на котором он нежно обнимает избранницу.

Для Усика это уже традиция. После своих боев он сразу обнимает любимую. Сама Екатерина старается всегда его поддерживать и ездит на поединки с ним. Хотя и признавалась, что ей очень трудно видеть, как любимый сражается на ринге.

"Это очень для меня утомительно, потому что мне надо что-то говорить, что-то ему кричать. И он слышит на самом деле только меня и все. Ну, может, где-то тренера еще. Но ему очень важно, чтобы я была. Может я там как талисман, я об этом думала", - говорила Екатерина в одном из интервью.

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При создании материала были использованы источники: Stories из Instagram жены Усика, его пост на Facebook.

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