Усик та Іво Бобул запалили на сцені: яскраве відео

Відомий український боксер Олександр Усик заспівав дуетом разом із легендарним Іво Бобулом - вони виконали хіт "Розмова з тобою".

Олександр Усик та Іво Бобул заспівали дуетом

Вчора, 26 серпня, Олександр і Катерина Усики організували благодійну вечерю зі своїми близькими, родиною та друзями.

Метою заходу був збір коштів для допомоги дітям з Миколаєва, які втратили батьків через війну.

На вечірці серед інших гостей був легендарний український співак Іво Бобул, пісні якого Олександр Усик дуже любить і нерідко записує під них свої запальні танці.

Усик та Іво Бобул (скриншот)

Під час виконання пісні "Розмова з тобою" до артиста приєднався Олександр Усик. Спочатку він просто танцював, а потім Іво Бобул дав і йому мікрофон, щоб заспівати разом. Запальний дует зафільмували гості заходу.

Під інші хіти Бобула спортсмен танцював сам або зі своєю дружиною.

Усик танцював під Іво Бобула (скриншоти)

Крім того, що на вечірці було чимало знаменитих людей. Серед інших благодійну вечерю відвідали співаки DREVO і MONATIK, співачка Надя Дорофєєва і телеведучий Андрій Бедняков.

Катерина та Олександр Усики на благодійному вечорі (скриншоти)

Що відомо про сім'ю Олександра Усика

Катерина та Олександр у стосунках понад 20 років. Однак перед тим, як зв'язати себе узами шлюбу, вони кілька разів розходилися і сходилася.

У 2009 році вони одружилися.

Спочатку Усики проживали в Криму, але після окупації РФ у 2014 році переїхали до Києва.

Олександр і Катерина виховують четверо дітей: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла та однорічну Марію.

Зазначимо, що Усикі давно займаються благодійністю, проте не часто афішують це. Вони допомагають дитячим будинкам, лікарням, будують дитячі майданчики.