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Дружина Усика зачарувала новими родинними фото з боксером та молодшою донькою

Вівторок 29 липня 2025 18:05
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Дружина Усика зачарувала новими родинними фото з боксером та молодшою донькою Родина Усиків насолоджується спільним часом разом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина, потішила новими родинними кадрами. На опублікованих фото вона показала, як відпочиває з чемпіоном та їхньою молодшою донькою Марією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Катерини Усик.

Як родина Олександр Усика проводить час разом

Сімейство рідко ділиться подробицями свого особистого життя, проте під час відпочинку дружина боксера стала все більше ділитися сімейними моментами.

Так, цього разу вона розмістила декілька теплих фото з чоловіком, який нещодавно здобув перемогу в бою з британцем Дюбуа.

На одному зі знімків, зроблених на галявині, Катерина позує в ніжних обіймах з Усиком. Подружжя має розслаблений та щасливий вигляд.

Дружина Усика зачарувала новими родинними фото з боксером та молодшою донькоюРодина Усиків на відпочинку (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На іншому можна розгледіти, як закохані дуркують та сміються. Після місяців напружених тренувань вони нарешті можуть насолодитися спільним часом.

Дружина Усика зачарувала новими родинними фото з боксером та молодшою донькоюОлександр Усик з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)​​​​​​​

Раніше в публікаціях Катерина зазначала геолокацію Іспанія, тож саме там зараз перебуває родина.

Як Усики відпочивають в Іспанії (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Окрему увагу привернули знімки з молодшою донькою Марією, який нині 1 рік та 6 місяців.

Дівчинка, яку рідко показують на публіці, цього разу постала у стильній сукні з емблемою бренду Dolce & Gabbana та милим хвостиком.

Дружина Усика зачарувала новими родинними фото з боксером та молодшою донькоюМарія Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Що відомо про шлюб Олександра Усика

З майбутньою дружиною боксер познайомився ще у школі в Сімферополі. Він навіть присвячував їй вірші, щоб сподобатися. Проте підліткові стосунки пари не були ідеальними: вони то сходилися, то розходилися.

Зрештою кохання перемогло. Катерина та Олександр одружилися у 2009 році, а згодом вперше стали батьками.

Загалом у пари зараз четверо дітлахів - дві доньки Єлизавета та Марія і два сини - Кирило та Михайло.

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