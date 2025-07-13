Усик та його дружина замилували чуттєвими кадрами: "Чудові, справжні"

Як зараз виглядають Усик та його кохана

Так, Катерина "запостила" одразу два фото з обранцем. Кадри було зроблено просто неба на тлі пальм і узбережжя.

Фото витримані у чорно-білій гамі, яка підкреслює стриманість моменту. Усик стоїть босоніж у простому в’язаному светрі, а Катерина - у чорному вбранні та в довгому пальті.

Усик та його дружина (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Катерина ніяк не підписала чуттєві фото, але фани все одно оцінили допис. У коментарях вони написали, що Усики - "чудові, справжні".

Дружина Усика показала кадри з коханим (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

До слова, ці кадри було зроблено ще декілька місяців тому. У лютому Катерина ділилася фото з тієї ж локації та у тому ж одязі. Ймовірно, нині вона поділилася світлинами, які ще не встигла показати фанам.

Що відомо про стосунки Усика з дружиною

Усик одружений з Катериною ще з часів, коли не був зіркою боксу. Вони познайомилися ще у школі, а у 2009 році офіційно стали подружжям. За роки шлюбу у пари народилося четверо дітей, і попри рідкісні спільні публікації, вони залишаються однією з найяскравіших пар серед українських зірок.

Дружина Усика зізнавалася, що декілька разів його кидала. Це було ще на початку стосунків, коли боксер "жахливо" себе поводив. Олександр визнає, що його вчинки не завжди були гарними. Але нині він точно змінився.

"Хочу зауважити, що я не просто підкаблучник - я цар підкаблучників! Я головний підкаблучник світу. І для того, щоб це розуміти, щоб вас це не гризло і ви не боялися, що хтось вас засудить, треба мати великі яйця. Сильні, великі яйця, які працюють нормально. Треба мати серце. Треба мати любов до своєї другої половинки", - зізнавався Усик.