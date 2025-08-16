ua en ru
Вагітна вдруге? MamaRika заінтригувала словами про поповнення (відео)

Субота 16 серпня 2025 14:41
Вагітна вдруге? MamaRika заінтригувала словами про поповнення (відео) MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка MamaRika представила нову пісню "Одне питання", в якій залишила цікаві рядки. В них зірка заговорила про поповнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кліп з YouTube-каналу співачки.

MamaRika натякнула на вагітність

У новому треці Анастасії (справжнє ім'я артистки) йдеться про кохання та стосунки. А у другому куплеті зірка співає, що спочатку вони були вдвох (MamaRika та її чоловік Сергій Середа), потім втрьох (зіркова пара та їхній маленький син Давид). А нині, зазначено у пісні, вони вчотирьох.

"Але насправді, я щаслива
Не кожен день, можливо,
Бо то грім, то злива,
То прилітає справа, зліва,
Але я з тими, хто зупинить звіра,
З тими, хто перетворить
В кольорове навіть саме сіре!..
І спочатку ми удвох,
А потім ми утрьох,
А зараз вчотирьох молимось.
Та все одно скажи:
Чи не змінились ми?
Чи все переживем, переборемо?".

Чи дійсно співачка вагітна - поки що невідомо. MamaRika не відповідає на питання про поповнення. Але у коментарях її вже вітають. Юзери пишуть:

  • "Вчотирьох?! Як я радію за вас від всього серця. ️Чекала почути про це саме в пісні, ️вийшло дуже ніжно і прекрасно. Обожнюю вашу родину і вітаю з такою прекрасною новиною, будьте щасливі, а ми порадіємо за вас"
  • "Мене хвилює лиш одне питання... МамаРіка при надії? Вітаю"
  • "Я сподіваюсь, що вірно прочитала між рядків, вашу велику новину. Чекаємо на поповнення родини".

А ще коментатори зазначають, що слова про те, що тепер в родині MamaRika четверо персон, можуть свідчити не лише про вагітність. Річ у тому, що у співачки є песик Річчі. І його вона називає своєю другою дитиною.

