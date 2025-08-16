ua en ru
Беременна во второй раз? MamaRika заинтриговала словами о пополнении (видео)

Суббота 16 августа 2025 14:41
UA EN RU
Беременна во второй раз? MamaRika заинтриговала словами о пополнении (видео) MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Полина Иваненко

Певица MamaRika представила новую песню "Одне питання", в которой оставила интересные строки. В них звезда заговорила о пополнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на клип с YouTube-канала певицы.

MamaRika намекнула на беременность

В новом треке Анастасии (настоящее имя артистки) говорится о любви и отношениях. А во втором куплете звезда поет, что сначала они были вдвоем (MamaRika и ее муж Сергей Середа), потом втроем (звездная пара и их маленький сын Давид). А сейчас, указано в песне, они вчетвером.

"Але насправді, я щаслива
Не кожен день, можливо,
Бо то грім, то злива,
То прилітає справа, зліва,
Але я з тими, хто зупинить звіра,
З тими, хто перетворить
В кольорове навіть саме сіре!..
І спочатку ми удвох,
А потім ми утрьох,
А зараз вчотирьох молимось.
Та все одно скажи:
Чи не змінились ми?
Чи все переживем, переборемо?".

Действительно ли певица беременна - пока неизвестно. MamaRika не отвечает на вопросы о пополнении. Но в комментариях ее уже поздравляют. Юзеры пишут:

  • "Вчетвером?! Как я радуюсь за вас от всего сердца. ️Ждала услышать об этом именно в песне, ️вышло очень нежно и прекрасно. Обожаю вашу семью и поздравляю с такой прекрасной новостью, будьте счастливы, а мы порадуемся за вас"
  • "Меня волнует лишь один вопрос... МамаРика беременна? Поздравляю."
  • "Я надеюсь, что верно прочитала между строк, вашу большую новость. Ждем пополнения семьи".

А еще комментаторы отмечают, что слова о том, что теперь в семье MamaRika четыре персоны, могут свидетельствовать не только о беременности. Дело в том, что у певицы есть собачка Риччи. И его она называет своим вторым ребенком.

