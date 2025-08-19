ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зірки

Вівторок 19 серпня 2025 09:00
UA EN RU
Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зірки Зірки з дивними колекціями (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Коли думаєш про розкіш голлівудських зірок, уявляєш Bentley, діаманти й дизайнерські інтер’єри. Але дехто з них колекціонує зовсім не те, що очікуєш: від тисячі окулярів до друкарських машинок і навіть мумій.

РБК-Україна зібрало найхимерніші та найдорожчі зіркові колекції, які доводять: слава - це не лише червоні доріжки, а й місце для дуже дивних (і дуже дорогих) захоплень.

Ніколас Кейдж - мумії, черепи та прокляття

Актор відомий ексцентричним смаком до речей із містичним підтекстом. У різні роки він володів єгипетською мумією, черепом птерозавра, а також зморщеними головами.

До того ж він придбав особняк у Новому Орлеані, який вважається одним із найбільш “одержимих привидами” у США.

Факт: Кейдж змагався з Леонардо ДіКапріо на аукціоні за череп динозавра - і виграв.

Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зіркиНіколас Кейдж (фото: Вікіпедія)

Джонні Депп - Барбі

У нього сотні ляльок Барбі, зокрема рідкісні моделі Бейонсе, Елвіса Преслі та Ліндсі Лохан.

За словами актора, він використовував їх для створення сцен із дітьми, щоб "тренуватися в акторській грі".

Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зіркиДжонні Депп (фото: Getty Images)

Том Генкс - понад 300 друкарських машинок

Оскароносний актор має величезну колекцію друкарських машинок з усього світу. Він досі пише на них листи й навіть подарував частину колекції фанатам.

Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зіркиТом Генкс (фото: Вікіпедія)

Аманда Сейфрід - опудала тварин

Акторка зізнається, що захоплюється таксидермією. В її колекції - міні-зебра, коник і навіть єнот. Деякі з експонатів їй дарували друзі, зокрема Сет Макфарлейн.

Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зіркиКадр з фільму "Переповнена кімната"

Кіфер Сазерленд - гітари замість автівок

Актор та продюсер зібрав понад 100 рідкісних гітар. Вони не припадають пилом - Кіфер активно грає на кожній із них.

Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зіркиКіфер Сазерленд​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Пенелопа Крус - вішалки

Так, саме так! Акторка зізнається, що обожнює красиві дизайнерські вішалки. В її колекції - десятки форм, матеріалів і стилів.

Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зіркиПенелопа Крус​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Анджеліна Джолі - ножі

Її захоплення почалося ще в підлітковому віці. Зараз у Джолі чимало антикварних і виготовлених на замовлення ножів. Вона навіть заохочує дітей розуміти та поважати цю "традицію".

Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зіркиАнджеліна Джолі (фото: Getty Images)

Елтон Джон - 15 000 сонцезахисних окулярів

Справжній фанат стилю, Елтон має кімнати, присвячені лише окулярам. Також він володіє величезною колекцією фотографій - понад 7000 робіт.

Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зіркиЕлтон Джон​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Стів Мартін - банджо й мистецтво

Комік і актор колекціонує твори образотворчого мистецтва, але ще більше одержимий рідкісними банджо. Деякі з них він навіть використовує на концертах.

Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зіркиСтів Мартін​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Род Стюарт - мініатюрне місто

Співак протягом 30 років будував у себе вдома модельне місто з поїздами. Надихнувся він Манхеттеном і Чикаго середини XX століття.

Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зіркиКадр з The Graham Norton Show

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Голлівуд Актори Зірки
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"