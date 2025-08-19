Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зірки
Коли думаєш про розкіш голлівудських зірок, уявляєш Bentley, діаманти й дизайнерські інтер’єри. Але дехто з них колекціонує зовсім не те, що очікуєш: від тисячі окулярів до друкарських машинок і навіть мумій.
РБК-Україна зібрало найхимерніші та найдорожчі зіркові колекції, які доводять: слава - це не лише червоні доріжки, а й місце для дуже дивних (і дуже дорогих) захоплень.
Ніколас Кейдж - мумії, черепи та прокляття
Актор відомий ексцентричним смаком до речей із містичним підтекстом. У різні роки він володів єгипетською мумією, черепом птерозавра, а також зморщеними головами.
До того ж він придбав особняк у Новому Орлеані, який вважається одним із найбільш “одержимих привидами” у США.
Факт: Кейдж змагався з Леонардо ДіКапріо на аукціоні за череп динозавра - і виграв.
Ніколас Кейдж (фото: Вікіпедія)
Джонні Депп - Барбі
У нього сотні ляльок Барбі, зокрема рідкісні моделі Бейонсе, Елвіса Преслі та Ліндсі Лохан.
За словами актора, він використовував їх для створення сцен із дітьми, щоб "тренуватися в акторській грі".
Джонні Депп (фото: Getty Images)
Том Генкс - понад 300 друкарських машинок
Оскароносний актор має величезну колекцію друкарських машинок з усього світу. Він досі пише на них листи й навіть подарував частину колекції фанатам.
Том Генкс (фото: Вікіпедія)
Аманда Сейфрід - опудала тварин
Акторка зізнається, що захоплюється таксидермією. В її колекції - міні-зебра, коник і навіть єнот. Деякі з експонатів їй дарували друзі, зокрема Сет Макфарлейн.
Кадр з фільму "Переповнена кімната"
Кіфер Сазерленд - гітари замість автівок
Актор та продюсер зібрав понад 100 рідкісних гітар. Вони не припадають пилом - Кіфер активно грає на кожній із них.
Кіфер Сазерленд (фото: Вікіпедія)
Пенелопа Крус - вішалки
Так, саме так! Акторка зізнається, що обожнює красиві дизайнерські вішалки. В її колекції - десятки форм, матеріалів і стилів.
Пенелопа Крус (фото: Вікіпедія)
Анджеліна Джолі - ножі
Її захоплення почалося ще в підлітковому віці. Зараз у Джолі чимало антикварних і виготовлених на замовлення ножів. Вона навіть заохочує дітей розуміти та поважати цю "традицію".
Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)
Елтон Джон - 15 000 сонцезахисних окулярів
Справжній фанат стилю, Елтон має кімнати, присвячені лише окулярам. Також він володіє величезною колекцією фотографій - понад 7000 робіт.
Елтон Джон (фото: Вікіпедія)
Стів Мартін - банджо й мистецтво
Комік і актор колекціонує твори образотворчого мистецтва, але ще більше одержимий рідкісними банджо. Деякі з них він навіть використовує на концертах.
Стів Мартін (фото: Вікіпедія)
Род Стюарт - мініатюрне місто
Співак протягом 30 років будував у себе вдома модельне місто з поїздами. Надихнувся він Манхеттеном і Чикаго середини XX століття.
Кадр з The Graham Norton Show
Вас може зацікавити:
- 10 зірок, які зіграли самих себе у кіно, і це було геніально
- 7 акторів, чию кар'єру зруйнували шкідливі звички
- 5 акторів, які не отримали роль через недостатню популярність