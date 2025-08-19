От Барби до мумий: что коллекционируют голливудские звезды
Когда думаешь о роскоши голливудских звезд, представляешь Bentley, бриллианты и дизайнерские интерьеры. Но некоторые из них коллекционируют совсем не то, что ожидаешь: от тысячи очков до пишущих машинок и даже мумий.
РБК-Украина собрало самые причудливые и дорогие звездные коллекции, которые доказывают: слава - это не только красные дорожки, но и место для очень странных (и очень дорогих) увлечений.
Николас Кейдж - мумии, черепа и проклятия
Актер известен эксцентричным вкусом к вещам с мистическим подтекстом. В разные годы он владел египетской мумией, черепом птерозавра, а также сморщенными головами.
К тому же он приобрел особняк в Новом Орлеане, который считается одним из самых "одержимых привидениями" в США.
Факт: Кейдж соревновался с Леонардо ДиКаприо на аукционе за череп динозавра - и выиграл.
Николас Кейдж (фото: Википедия)
Джонни Депп - Барби
У него сотни кукол Барби, в том числе редкие модели Бейонсе, Элвиса Пресли и Линдси Лохан.
По словам актера, он использовал их для создания сцен с детьми, чтобы "тренироваться в актерской игре".
Джонни Депп (фото: Getty Images)
Том Хэнкс - более 300 печатных машинок
Оскароносный актер имеет огромную коллекцию печатных машинок со всего мира. Он до сих пор пишет на них письма и даже подарил часть коллекции фанатам.
Том Хэнкс (фото: Википедия)
Аманда Сейфрид - чучела животных
Актриса признается, что увлекается таксидермией. В ее коллекции - мини-зебра, кузнечик и даже енот. Некоторые из экспонатов ей дарили друзья, в частности Сет Макфарлейн.
Кадр из фильма "Переполненная комната"
Кифер Сазерленд - гитары вместо автомобилей
Актер и продюсер собрал более 100 редких гитар. Они не пылятся - Кифер активно играет на каждой из них.
Кифер Сазерленд (фото: Википедия)
Пенелопа Крус - вешалки
Да, именно так! Актриса признается, что обожает красивые дизайнерские вешалки. В ее коллекции - десятки форм, материалов и стилей.
Пенелопа Крус (фото: Википедия)
Анджелина Джоли - ножи
Ее увлечение началось еще в подростковом возрасте. Сейчас у Джоли немало антикварных и изготовленных на заказ ножей. Она даже поощряет детей понимать и уважать эту "традицию".
Анджелина Джоли (фото: Getty Images)
Элтон Джон - 15 000 солнцезащитных очков
Настоящий фанат стиля, Элтон имеет комнаты, посвященные только очкам. Также он владеет огромной коллекцией фотографий - более 7000 работ.
Элтон Джон (фото: Википедия)
Стив Мартин - банджо и искусство
Комик и актер коллекционирует произведения изобразительного искусства, но еще больше одержим редкими банджо. Некоторые из них он даже использует на концертах.
Стив Мартин (фото: Википедия)
Род Стюарт - миниатюрный город
Певец в течение 30 лет строил у себя дома модельный город с поездами. Вдохновился он Манхэттеном и Чикаго середины XX века.
Кадр из The Graham Norton Show
