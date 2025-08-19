ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

От Барби до мумий: что коллекционируют голливудские звезды

Вторник 19 августа 2025 09:00
UA EN RU
От Барби до мумий: что коллекционируют голливудские звезды Звезды со странными коллекциями (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Когда думаешь о роскоши голливудских звезд, представляешь Bentley, бриллианты и дизайнерские интерьеры. Но некоторые из них коллекционируют совсем не то, что ожидаешь: от тысячи очков до пишущих машинок и даже мумий.

РБК-Украина собрало самые причудливые и дорогие звездные коллекции, которые доказывают: слава - это не только красные дорожки, но и место для очень странных (и очень дорогих) увлечений.

Николас Кейдж - мумии, черепа и проклятия

Актер известен эксцентричным вкусом к вещам с мистическим подтекстом. В разные годы он владел египетской мумией, черепом птерозавра, а также сморщенными головами.

К тому же он приобрел особняк в Новом Орлеане, который считается одним из самых "одержимых привидениями" в США.

Факт: Кейдж соревновался с Леонардо ДиКаприо на аукционе за череп динозавра - и выиграл.

От Барби до мумий: что коллекционируют голливудские звездыНиколас Кейдж (фото: Википедия)

Джонни Депп - Барби

У него сотни кукол Барби, в том числе редкие модели Бейонсе, Элвиса Пресли и Линдси Лохан.

По словам актера, он использовал их для создания сцен с детьми, чтобы "тренироваться в актерской игре".

От Барби до мумий: что коллекционируют голливудские звездыДжонни Депп (фото: Getty Images)

Том Хэнкс - более 300 печатных машинок

Оскароносный актер имеет огромную коллекцию печатных машинок со всего мира. Он до сих пор пишет на них письма и даже подарил часть коллекции фанатам.

От Барби до мумий: что коллекционируют голливудские звездыТом Хэнкс (фото: Википедия)

Аманда Сейфрид - чучела животных

Актриса признается, что увлекается таксидермией. В ее коллекции - мини-зебра, кузнечик и даже енот. Некоторые из экспонатов ей дарили друзья, в частности Сет Макфарлейн.

От Барби до мумий: что коллекционируют голливудские звездыКадр из фильма "Переполненная комната"

Кифер Сазерленд - гитары вместо автомобилей

Актер и продюсер собрал более 100 редких гитар. Они не пылятся - Кифер активно играет на каждой из них.

От Барби до мумий: что коллекционируют голливудские звездыКифер Сазерленд (фото: Википедия)

Пенелопа Крус - вешалки

Да, именно так! Актриса признается, что обожает красивые дизайнерские вешалки. В ее коллекции - десятки форм, материалов и стилей.

От Барби до мумий: что коллекционируют голливудские звездыПенелопа Крус (фото: Википедия)

Анджелина Джоли - ножи

Ее увлечение началось еще в подростковом возрасте. Сейчас у Джоли немало антикварных и изготовленных на заказ ножей. Она даже поощряет детей понимать и уважать эту "традицию".

От Барби до мумий: что коллекционируют голливудские звездыАнджелина Джоли (фото: Getty Images)

Элтон Джон - 15 000 солнцезащитных очков

Настоящий фанат стиля, Элтон имеет комнаты, посвященные только очкам. Также он владеет огромной коллекцией фотографий - более 7000 работ.

От Барби до мумий: что коллекционируют голливудские звездыЭлтон Джон (фото: Википедия)

Стив Мартин - банджо и искусство

Комик и актер коллекционирует произведения изобразительного искусства, но еще больше одержим редкими банджо. Некоторые из них он даже использует на концертах.

От Барби до мумий: что коллекционируют голливудские звездыСтив Мартин (фото: Википедия)

Род Стюарт - миниатюрный город

Певец в течение 30 лет строил у себя дома модельный город с поездами. Вдохновился он Манхэттеном и Чикаго середины XX века.

От Барби до мумий: что коллекционируют голливудские звездыКадр из The Graham Norton Show

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Голливуд Актеры Звёзды
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия