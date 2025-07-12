Від чого помер Джуліан МакМехон: названо точний діагноз актора

Розкрито точну причину смерті зірки "Усі жінки - відьми" Джуліана МакМехона, який страждав на рак.

Актор страждав на важку форму онкології. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на People .

Від чого помер Джуліан МакМехон

У офіційному звіті судмедекспертів штату Флорида йдеться, що австралійський актор помер від раку з метастазами. Хвороба вразила легені з області голови та шиї.

Про хворобу стало відомо лише після його смерті. Джуліан обрав боротися з онкологією приватно.

Прах актора вже кремували. Новина про його смерть стала здивування для багатьох фанатів, адже він ніколи публічно не говорив про проблеми зі здоров'ям.

Що відомо про смерть МакМехона

Не стало зірки 2 липня на 57 році життя. Трагічну звістку оголосила його дружина Келлі.

"З відкритим серцем я хочу поділитися з усім світом, що мій коханий чоловік Джуліан мирно пішов із життя цього тижня після відважної боротьби з раком", - розповіла вона.

Кохана актора зазначила, що він дуже любив життя, свою родину та друзів. Вона також попросила поважати право на приватність і дати змогу сім'ї попрощатися з рідною людиною.

"Його найзаповітнішим бажанням було дарувати радість якомога більшій кількості людей", - зазначила вона.

Згодом у соцмережах на прощання родина поділилася архівною світлиною Джуліана.

"Усім, хто любив Джуліана, дякуємо", - написали вони.

Джуліан МакМехон (фото: instagram.com/julianmcmahonofficial)

Коротка біографія актора

Народився 27 липня 1968 року. Походить з родини відомого австралійського політика та світської левиці.

Свою кар'єру розпочинав у модельному бізнесі. Широку популярність здобув завдяки ролям у серіалах та фільмах "Усі жінки - відьми", "Частини тіла", "Фантастична четвірка" та інші.

Був одружений тричі. Першою дружиною стала співачка Данні Міноуг. Другою стала зірка "Рятувальників Малібу" Брук Бернс. У пари народилася донька Медісон. А вже у 2014-му зв'язав себе шлюбними узами з Келлі Паніагуа.