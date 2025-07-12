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От чего умер Джулиан МакМэхон: назван точный диагноз актера

Суббота 12 июля 2025 18:15
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От чего умер Джулиан МакМэхон: назван точный диагноз актера От чего умерла звезда сериала "Все женщины - ведьмы" (кадр из сериала)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Раскрыта точная причина смерти звезды "Все женщины - ведьмы" Джулиана МакМэхона, который болел раком.

Актер страдал тяжелой формой онкологии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на People.

От чего умер Джулиан МакМэхон

В официальном отчете судмедэкспертов говорится, что австралийский актер умер от рака с метастазами. Болезнь поразила легкие из области головы и шеи.

О заболевании стало известно только после его смерти. Джулиан выбрал бороться с онкологией частным образом.

Тело актера уже кремировали. Новость о его смерти стала шоком для многих фанатов, ведь он никогда публично не говорил о проблемах со здоровьем.

Что известно о смерти МакМэхона

Не стало звезды 2 июля на 57 году жизни. Трагическую новость объявила его жена Келли.

"С открытым сердцем я хочу поделиться со всем миром, что мой любимый муж Джулиан мирно ушел из жизни на этой неделе после отважной борьбы с раком", - рассказала она.

По словам возлюбленной, он очень любил жизнь, свою семью и друзей. Она также попросила уважать право на приватность и дать возможность семье попрощаться с родным человеком.

"Его самым заветным желанием было дарить радость как можно большему количеству людей", - отметила она.

Позже в соцсетях на прощание семья поделилась архивной фотографией актера.

"Всем, кто любил Джулиана, спасибо", - написали они.

От чего умер Джулиан МакМэхон: назван точный диагноз актераДжулиан МакМэхон (фото: instagram.com/julianmcmahonofficial)

Краткая биография актера

Родился 27 июля 1968 года. Происходит из семьи известного австралийского политика и светской львицы.

Свою карьеру начинал в модельном бизнесе. Широкую известность получил благодаря ролям в сериалах и фильмах "Все женщины - ведьмы", "Части тела", "Фантастическая четверка" и другие.

Был женат трижды. Первой женой стала певица Данни Миноуг. Второй - звезда "Спасателей Малибу" Брук Бернс. У пары родилась дочь Мэдисон.

А уже в 2014-м связал себя брачными узами с Келли Паниагуа, которая была с ним до последнего.

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