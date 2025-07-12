Від чого помер Джуліан МакМехон: названо точний діагноз актора

Розкрито точну причину смерті зірки "Усі жінки - відьми" Джуліана МакМехона, який страждав на рак.
Актор страждав на важку форму онкології. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на People.
У офіційному звіті судмедекспертів штату Флорида йдеться, що австралійський актор помер від раку з метастазами. Хвороба вразила легені з області голови та шиї.
Про хворобу стало відомо лише після його смерті. Джуліан обрав боротися з онкологією приватно.
Прах актора вже кремували. Новина про його смерть стала здивування для багатьох фанатів, адже він ніколи публічно не говорив про проблеми зі здоров'ям.
Не стало зірки 2 липня на 57 році життя. Трагічну звістку оголосила його дружина Келлі.
"З відкритим серцем я хочу поділитися з усім світом, що мій коханий чоловік Джуліан мирно пішов із життя цього тижня після відважної боротьби з раком", - розповіла вона.
Кохана актора зазначила, що він дуже любив життя, свою родину та друзів. Вона також попросила поважати право на приватність і дати змогу сім'ї попрощатися з рідною людиною.
"Його найзаповітнішим бажанням було дарувати радість якомога більшій кількості людей", - зазначила вона.
Згодом у соцмережах на прощання родина поділилася архівною світлиною Джуліана.
"Усім, хто любив Джуліана, дякуємо", - написали вони.
Народився 27 липня 1968 року. Походить з родини відомого австралійського політика та світської левиці.
Свою кар'єру розпочинав у модельному бізнесі. Широку популярність здобув завдяки ролям у серіалах та фільмах "Усі жінки - відьми", "Частини тіла", "Фантастична четвірка" та інші.
Був одружений тричі. Першою дружиною стала співачка Данні Міноуг. Другою стала зірка "Рятувальників Малібу" Брук Бернс. У пари народилася донька Медісон. А вже у 2014-му зв'язав себе шлюбними узами з Келлі Паніагуа.
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