Від обожнювання до хейту: 10 зірок, які втратили любов публіки

Шон Комбс (P. Diddy)

Падіння репера та продюсера Шона Комбса стало одним із найгучніших. Понад 100 судових позовів і близько 3000 звинувачень у насильстві, серед яких - торгівля людьми, сексуальні злочини та побиття.

Навіть якщо йому ще не винесли вирок, його публічне обличчя вже назавжди зруйноване.

P. Diddy (фото: Вікіпедія)

Кріссі Тейген

Кріссі була улюбленицею публіки - за гумор, щирість і відвертість. Її рецепти, пости в соцмережах і стосунки з Джоном Леджендом надихали багатьох.

Але скандал вибухнув, коли оприлюднили її старі повідомлення до Кортні Стодден, в яких Тейген нібито заохочувала дівчину до самогубства.

Попри вибачення та визнання помилок, аудиторія вже почала дивитися на неї зовсім інакше.

Кріссі Тейген (фото: instagram.com/chrissyteigen)

Джоан Роулінг

Авторка "Гаррі Поттера", яка колись об’єднувала покоління дітей, тепер втратила значну частину підтримки через свої трансфобні висловлювання.

Її коментарі, ретвіти та публікації щодо гендерних питань викликали хвилю обурення.

Хоча вона залишається легендою літератури, її суспільна репутація - глибоко затьмарена.

Джоан Роулінг​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Армі Гаммер

Кар’єра Армі Гаммера стрімко обвалилася після 2021 року, коли низка жінок висловили звинувачення щодо його агресивної, сексуально небезпечної поведінки та аб’юзу.

Актор нібито озвучував моторошні фантазії, виявляв жорстокість і використовував свій статус проти жінок.

Після скандалу він втратив контракти, агента та позицію в Голлівуді. І хоч він намагається повернутися, образ ідеального чоловіка більше не актуальний.

Армі Гаммер​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Каньє Вест

Музикант, дизайнер і шоумен завжди був контроверсійною фігурою, але останні роки його поведінка вийшла за межі епатажу.

Публічне цькування Піта Девідсона, антисемітські заяви, погляди про "перевагу білої раси", спроба стати президентом - усе це остаточно зруйнувало його імідж.

Колись новатор у музиці, сьогодні він асоціюється з агресією та нетерпимістю.

Каньє Вест​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Кевін Спейсі

Оскароносний актор, зірка таких фільмів, як "Краса по-американськи", раніше був улюбленцем критиків і глядачів.

Але після звинувачень у сексуальних домаганнях, висунутих кількома чоловіками у 2017 році, його кар'єра зупинилася.

Хоча суд визнав його невинним, Спейсі втратив головну роль у "Картковому будиночку", а його репутація так і не відновилась.

Кадр з фільму "На драйві"

Еллен Дедженерес

Раніше Еллен асоціювалася з теплом, гумором і позитивом. Її ток-шоу було синонімом доброти.

Та все змінилося після заяв працівників про токсичну атмосферу за лаштунками: зневагу, знущання та дозволи на мобінг у колективі. Для глядачів, які звикли до її посмішки, це стало шоком і ударом по довірі.

Еллен Дедженерес​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Білл Косбі

Колись "батько Америки" і зірка культового сімейного серіалу Білл Косбі став символом лицемірства.

Після того як Ганнібал Бересс публічно згадав про його злочини, понад 60 жінок виступили з серйозними обвинуваченнями в сексуальному насильстві.

Хоча один із вироків було скасовано, публічна думка вже остаточна: Косбі перестав бути тією людиною, яку колись всі любили.

Білл Косбі​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Леа Мішель

Акторка Леа Мішель, відома за роллю Рейчел Беррі в серіалі "Хор", стала символом яскравої та талановитої молоді.

Проте після завершення шоу в мережі почали з'являтися розповіді її колег про непросту атмосферу на зйомках.

Зокрема, актриса Саманта Марі Вейр звинуватила Мішель у принизливій та токсичній поведінці.

Її охарактеризували як егоїстичну "діву", яка зневажливо ставилась до інших учасників проєкту. У багатьох склалося враження, що Леа грала не роль, а була собою.

Леа Мішель (фото: Вікіпедія)

Джеймс Корден

Британський телеведучий та комік прославився завдяки гумору, карпул-караоке та доброзичливому іміджу.

Проте згодом у пресі почали з’являтися історії про його зверхню поведінку.

Найгучнішим став випадок, коли Кордена тимчасово заборонили пускати до ресторану в Нью-Йорку через погане ставлення до персоналу.

Виявилося, що за лаштунками його "веселий хлопець" - це зовсім інша людина.

Джеймс Корден​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)