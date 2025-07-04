Від романтичних до сімейних: найкращі комедійні бойовики, які заряджають позитивом
Від романтичних історій до сімейних пригод - ці фільми дарують заряд позитиву, адреналіну та підіймають настрій.
РБК-Україна пропонує добірку комедійних бойовиків на вечір, які сподобаються усій родині.
"Спілка"
Американський комедійний бойовик про пригоди будівельника, в життя якого раптово вривається шкільне кохання. Майк потрапляє у світ супершпигунів і таємних агентів, коли однокласниця Роксана вербує його на відповідальну місію.
"Знову в дії"
Емілі та Метт насолоджувалися сімейним життям та вихованням двох дітей, поки одного дня їхнє минуле не сплило на поверхню. Колишніх агентів знову втягнули у світ шпигунства і тепер вони мають рятувати не лише себе, а й рідних.
"Мій шпигун"
Доля загартованого оперативника ЦРУ опиняється в руках 9-річної дівчинки, коли його відправляють під прикриттям стежити за її сім'єю. Коли юна розумниця викриває плани агента, в обмін на мовчання вона переконує його навчити її бути шпигуном.
"Півтора шпигуна"
Бухгалтер раптово опиняється у світі перестрілок, подвійних зрад і шпигунства, коли на зустріч випускників возз'єднується зі своїм однокласником. Із зацькованого ботаніка він перетворився у смертоносного агента ЦРУ.
"Отже, війна"
Коли близькі та нерозлучні агенти раптово перетворюються на ворогів. А причиною тому стало кохання. Закохавшись в одну жінку, вони використовують свої незрівнянні навички та набір секретних гаджетів один проти одного.
Вас також може зацікавити:
- 6 фільмів, які навчать створювати неповторні образи
- Фільми про автомобілі та перегони, які сподобаються фанам швидкості
- Фільми про шлях від кохання до ненависті, які тримають у напрузі.