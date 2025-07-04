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Від романтичних до сімейних: найкращі комедійні бойовики, які заряджають позитивом

П'ятниця 04 липня 2025 20:31
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Від романтичних до сімейних: найкращі комедійні бойовики, які заряджають позитивом Ці комедійні бойовики миттєво піднімуть настрій (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Від романтичних історій до сімейних пригод - ці фільми дарують заряд позитиву, адреналіну та підіймають настрій.

РБК-Україна пропонує добірку комедійних бойовиків на вечір, які сподобаються усій родині.

"Спілка"

Американський комедійний бойовик про пригоди будівельника, в життя якого раптово вривається шкільне кохання. Майк потрапляє у світ супершпигунів і таємних агентів, коли однокласниця Роксана вербує його на відповідальну місію.


"Знову в дії"

Емілі та Метт насолоджувалися сімейним життям та вихованням двох дітей, поки одного дня їхнє минуле не сплило на поверхню. Колишніх агентів знову втягнули у світ шпигунства і тепер вони мають рятувати не лише себе, а й рідних.


"Мій шпигун"

Доля загартованого оперативника ЦРУ опиняється в руках 9-річної дівчинки, коли його відправляють під прикриттям стежити за її сім'єю. Коли юна розумниця викриває плани агента, в обмін на мовчання вона переконує його навчити її бути шпигуном.


"Півтора шпигуна"

Бухгалтер раптово опиняється у світі перестрілок, подвійних зрад і шпигунства, коли на зустріч випускників возз'єднується зі своїм однокласником. Із зацькованого ботаніка він перетворився у смертоносного агента ЦРУ.


"Отже, війна"

Коли близькі та нерозлучні агенти раптово перетворюються на ворогів. А причиною тому стало кохання. Закохавшись в одну жінку, вони використовують свої незрівнянні навички та набір секретних гаджетів один проти одного.

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