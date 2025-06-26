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Від кохання до ненависті: 5 фільмів про розлучення та зради, про які неможливо забути

Четвер 26 червня 2025 19:46
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Від кохання до ненависті: 5 фільмів про розлучення та зради, про які неможливо забути Фільми про кохання та ненависть (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Кохання, недовіра, суперечки, зради та скандали - часом стосунки складаються зовсім не так, як співають у романтичних піснях. І в кіно це знайшло відображення у безлічі стрічок, які не завжди сумні чи драматичні.

РБК-Україна зібрало для вас 5 фільмів про кохання, якому не судилося існувати "довго і щасливо".

"Ціна зради"

Звичайний чоловік, успішна кар’єра, родина - все здається ідеальним. Але одного разу в поїзді він зустрічає спокусливу незнайомку. Їхній роман швидко перетворюється на жах: шантаж, насильство, маніпуляції. Фільм тримає в напрузі й показує, як зрада може стати справжньою катастрофою.

"Легка поведінка"

Витончена британська драма з нотками гумору. Молода пара повертається в родинне гніздо, але новоспечена невістка ніяк не вписується в консервативне життя батьків свого коханого. Саме тому починаються інтриги, образи та неприхована ворожнеча. Ідеальний фільм про шлюб та якого повне фіаско.

"Шлюбна історія"

Один із найгучніших фільмів останніх років, який розкриває всі шари болісного розлучення. Без пафосу, без прикрас, просто двоє людей, які колись любили одне одного, намагаються розібратись, що пішло не так. Ідеальний варіант для вечора з келихом вина чи горнятком кави, і тихою тугою в серці.

"Помста жінки середнього віку"

Він покинув її заради іншої. Вона залишилася з розбитим серцем і без надії. Але доля приготувала сюрприз. Зворушлива історія про те, що кінець це іноді початок. А помста може бути не кривавою, а дуже стильною.

"Крамер проти Крамера"

А це класика, яка не втрачає актуальності. Після раптового розлучення чоловіку доводиться самостійно виховувати сина. І саме тоді починається справжнє дорослішання. На вас чекає фільм не лише про зраду, а й про відповідальність, емоційне спустошення й силу батьківської любові.

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