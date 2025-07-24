Від села до гламуру. Кенді Суперстар спустила 3 мільйони на "свято року" з Нікітюк, родео і Cartier

23 липня українська блогерка, акторка та інфлюенсерка Кенді Суперстар (Наталія Вуглицька) влаштувала грандіозне святкування дня народження у стилі Дикого Заходу, яке обійшлося в понад три мільйони гривень. Захід пройшов із розмахом: живі коні, тир із реальною зброєю, родео, парк розваг і справжнє тематичне містечко.

Як Кенді Суперстар святкувала день народження

"Я забула про свій день народження. Серйозно. Була так занурена в роботу, що взагалі не планувала святкувати. А потім думаю: стоп. Я ж завжди мріяла про гучне, божевільне, ефектне свято. Ну то чого чекати? Я хочу жити зараз. Я заслуговую на це", - коментує зірка.

Наталія відверто зізнається: у дитинстві її дні народження обмежувалися букетиком квітів з маминого городу. Життя в селі та відсутність фінансів не дозволяли святкувань. Сьогодні вона надолужує все з лишком.

"Ми жили в селі, і грошей на свята не було. Жодних кульок, гостей чи тортів. Просто квіти - і все. Але в мені з того часу жила мрія: колись я буду жити яскраво. І я дотримала слова перед тією маленькою дівчинкою, якою була", - говорить дівчина.

Кенді Суперстар з Павлом Зібровим (фото надане блогеркою)

Блогерка каже, що ідеї для вечірки змінювались. Спочатку вона мріяла про паті в стилі Netflix, де кожен гість приходив би в образі улюбленого кіногероя. Але врешті переміг Техас - атмосфера шерифів, ласо, пилу і музики в стилі кантрі.

Локацію святкування будували дві доби. Все - від серветок до тирів - було вивірено до деталей. Іменинниця не хотіла банального банкету, її метою було - повне занурення в атмосферу.

"Я обожнюю культуру різних країн. А Америка - це про свободу, стиль, масштаб. Мені хотілося чогось сильного, з характером. І ковбойська тема - це була пряма влучна стріла. Я не святкую, щоб просто посидіти. Якщо робити, то так, щоб "Вау!" - підкреслює вона.

Кенді Суперстар відсвяткувала день народження (фото надане блогеркою)

Гостей зустрічали актори в образах ковбоїв на живих конях. На вході - перевірка на автентичність: ковбой чи ні. Далі - тир, родео-бик, інші атракціони та повністю збудоване містечко в стилі вестерну. Це не була стилізація - це була реальна декорація.

"Ми буквально перенесли гостей у світ Дикого Заходу. Це було кіно, тільки наживо", - розповідає іменинниця.

Зіркові сюрпризи: Нікітюк, Зібров і Козловський

Найбільшою сенсацією вечора стала поява ведучої - Лесі Нікітюк. Всього через місяць після пологів, вона з'явилася в ефектному ковбойському образі, провела вечір і навіть підготувала персональну пісню для іменинниці.

"Всі були в шоці. Леся - абсолютний ексклюзив. Ніхто не чекав її побачити, ще й у такій формі, ще й у такому стилі", - в захваті ділиться Кенді Суперстар.

Далі святкування продовжилося виступами українських зірок. На сцену вийшов Павло Зібров з легендарною піснею "День народження". А головним музичним подарунком вечора став виступ Віталія Козловського, який разом із Кенді виконав "Пінаколаду", а під час задування свічок - заспівав "Happy Birthday".

Кенді Суперстар з Віталієм Козловським (фото надане блогеркою)

Ціна свята - 3 мільйони гривень

Вечірка обійшлася 27-річній блогерці в шалені три мільйони гривень. Але для Кенді це не марнотратство - це життєва позиція.

"Це не просто вечірка. Це - моє кіно, мій момент. У нас така реальність, що ніхто не знає, чи буде завтра. Тому я хочу жити тут і зараз. І дарувати собі радість", - каже зірка.

Подарунків було стільки, що не помістилися в авто. Кенді досі збирає їх наступного дня. Серед найяскравіших - окуляри Cartier Clash на 70 тисяч гривень від учениці, яка стала подругою, пісня від блогерів-мільйонників Діми Варварука та Іри Пістрюги, десятки парфумів і вішлист, виконаний майже повністю.

"Це був мій день. І я зробила його саме таким, як мріяла ще з дитинства", - підсумувала Вуглицька.

Кенді Суперстар відсвяткувала день народження 23 липня (фото: instagram.com/candy__superstar)

Зазначимо, що Кенді Суперстар - одна з найвідоміших та найбагатших блогерок України. За даними Forbes, бізнес-машина інфлюенсерки принесла її компаніям 23 мільйони гривень доходу у 2024 році.

У своїх соцмережах вона активно ділиться позитивом, правильним ставленням до життя та цінностями зі своєю аудиторією, надихаючи та мотивуючи людей.