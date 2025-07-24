ua en ru
Чт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Від села до гламуру. Кенді Суперстар спустила 3 мільйони на "свято року" з Нікітюк, родео і Cartier

Четвер 24 липня 2025 13:00
UA EN RU
Від села до гламуру. Кенді Суперстар спустила 3 мільйони на "свято року" з Нікітюк, родео і Cartier Кенді Суперстар і Леся Нікітюк на святі в стилі Дикого Заходу (фото надане блогеркою)
Автор: Катерина Собкова

23 липня українська блогерка, акторка та інфлюенсерка Кенді Суперстар (Наталія Вуглицька) влаштувала грандіозне святкування дня народження у стилі Дикого Заходу, яке обійшлося в понад три мільйони гривень. Захід пройшов із розмахом: живі коні, тир із реальною зброєю, родео, парк розваг і справжнє тематичне містечко.

Емоціями від святкування блогерка поділилася з РБК-Україна.

Як Кенді Суперстар святкувала день народження

"Я забула про свій день народження. Серйозно. Була так занурена в роботу, що взагалі не планувала святкувати. А потім думаю: стоп. Я ж завжди мріяла про гучне, божевільне, ефектне свято. Ну то чого чекати? Я хочу жити зараз. Я заслуговую на це", - коментує зірка.

Наталія відверто зізнається: у дитинстві її дні народження обмежувалися букетиком квітів з маминого городу. Життя в селі та відсутність фінансів не дозволяли святкувань. Сьогодні вона надолужує все з лишком.

"Ми жили в селі, і грошей на свята не було. Жодних кульок, гостей чи тортів. Просто квіти - і все. Але в мені з того часу жила мрія: колись я буду жити яскраво. І я дотримала слова перед тією маленькою дівчинкою, якою була", - говорить дівчина.

Від села до гламуру. Кенді Суперстар спустила 3 мільйони на &quot;свято року&quot; з Нікітюк, родео і Cartier

Кенді Суперстар з Павлом Зібровим (фото надане блогеркою)

Блогерка каже, що ідеї для вечірки змінювались. Спочатку вона мріяла про паті в стилі Netflix, де кожен гість приходив би в образі улюбленого кіногероя. Але врешті переміг Техас - атмосфера шерифів, ласо, пилу і музики в стилі кантрі.

Локацію святкування будували дві доби. Все - від серветок до тирів - було вивірено до деталей. Іменинниця не хотіла банального банкету, її метою було - повне занурення в атмосферу.

"Я обожнюю культуру різних країн. А Америка - це про свободу, стиль, масштаб. Мені хотілося чогось сильного, з характером. І ковбойська тема - це була пряма влучна стріла. Я не святкую, щоб просто посидіти. Якщо робити, то так, щоб "Вау!" - підкреслює вона.

Від села до гламуру. Кенді Суперстар спустила 3 мільйони на &quot;свято року&quot; з Нікітюк, родео і Cartier

Кенді Суперстар відсвяткувала день народження (фото надане блогеркою)

Гостей зустрічали актори в образах ковбоїв на живих конях. На вході - перевірка на автентичність: ковбой чи ні. Далі - тир, родео-бик, інші атракціони та повністю збудоване містечко в стилі вестерну. Це не була стилізація - це була реальна декорація.

"Ми буквально перенесли гостей у світ Дикого Заходу. Це було кіно, тільки наживо", - розповідає іменинниця.

Зіркові сюрпризи: Нікітюк, Зібров і Козловський

Найбільшою сенсацією вечора стала поява ведучої - Лесі Нікітюк. Всього через місяць після пологів, вона з'явилася в ефектному ковбойському образі, провела вечір і навіть підготувала персональну пісню для іменинниці.

"Всі були в шоці. Леся - абсолютний ексклюзив. Ніхто не чекав її побачити, ще й у такій формі, ще й у такому стилі", - в захваті ділиться Кенді Суперстар.

Далі святкування продовжилося виступами українських зірок. На сцену вийшов Павло Зібров з легендарною піснею "День народження". А головним музичним подарунком вечора став виступ Віталія Козловського, який разом із Кенді виконав "Пінаколаду", а під час задування свічок - заспівав "Happy Birthday".

Від села до гламуру. Кенді Суперстар спустила 3 мільйони на &quot;свято року&quot; з Нікітюк, родео і Cartier

Кенді Суперстар з Віталієм Козловським (фото надане блогеркою)

Ціна свята - 3 мільйони гривень

Вечірка обійшлася 27-річній блогерці в шалені три мільйони гривень. Але для Кенді це не марнотратство - це життєва позиція.

"Це не просто вечірка. Це - моє кіно, мій момент. У нас така реальність, що ніхто не знає, чи буде завтра. Тому я хочу жити тут і зараз. І дарувати собі радість", - каже зірка.

Подарунків було стільки, що не помістилися в авто. Кенді досі збирає їх наступного дня. Серед найяскравіших - окуляри Cartier Clash на 70 тисяч гривень від учениці, яка стала подругою, пісня від блогерів-мільйонників Діми Варварука та Іри Пістрюги, десятки парфумів і вішлист, виконаний майже повністю.

"Це був мій день. І я зробила його саме таким, як мріяла ще з дитинства", - підсумувала Вуглицька.

Від села до гламуру. Кенді Суперстар спустила 3 мільйони на &quot;свято року&quot; з Нікітюк, родео і Cartier

Кенді Суперстар відсвяткувала день народження 23 липня (фото: instagram.com/candy__superstar)

Зазначимо, що Кенді Суперстар - одна з найвідоміших та найбагатших блогерок України. За даними Forbes, бізнес-машина інфлюенсерки принесла її компаніям 23 мільйони гривень доходу у 2024 році.

У своїх соцмережах вона активно ділиться позитивом, правильним ставленням до життя та цінностями зі своєю аудиторією, надихаючи та мотивуючи людей.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Блогерка Зірки шоу-бізнесу
Новини
Росіяни вдарили по "Привозу": чим відомий ринок в центрі Одеси
Росіяни вдарили по "Привозу": чим відомий ринок в центрі Одеси
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки