"Видалила грудки Біша?" Дженна Ортега здивувала новим образом: чи була "пластика" (фото)
Зірка "Венздей" Дженна Ортега напередодні прем'єри нового сезону викликала хвилю обговорень у соцмережах своїм новим образом.
Як повідомляє РБК-Україна, 22-річну акторку запідозрили у видаленні грудок Біша. Та чи дійсно вона вдалася до пластичної операції?
Яким образом Дженна Ортега здивувала фанів
На прем’єрі в Лондоні вона з'явилася в напівпрозорій сукні з колекції Ashi Studio Couture, яка імітує зміїну шкіру. Доповнив образ незвичний макіяж: вибілені брови, глибокі тіні на повіках і темна помада.
Модний лук вразив користувачів не лише екстравагантністю. Багато хто звернув увагу, що щоки акторки стали менш вираженими, а вилиці й лінія підборіддя чіткішими.
Саме через це в мережі почали гадати, чи Дженна часом не вдалася до пластичної операції.
Jenna Ortega delivering a monstrously good look at the Wednesday Season 2 London premiere.— Netflix (@netflix) July 30, 2025
: Getty pic.twitter.com/4MRDGOOuZM
Що пишуть в мережі
Користувачі почали припускати, що Ортега зробила процедуру видалення жиру з щік.
- "Дженна виглядає жахливо після видалення жиру з щік".
- "Що вони з нею зробили? Вона виглядає зовсім іншою жінкою".
- "Це вже не Дженна, яку ми знали".
- "Боже, навіщо робити пластику в такому віці".
Інші ж юзери припускають, що "зміни" є результатом відповідного ракурсу, незвичного макіяжу та освітлення. Вони нагадують, що образ був спеціально створений для промотуру.
“What happened to Jenna Ortega?”— Jerome! (@JeromeM94Movies) August 1, 2025
Nothing she just bleached her eyebrows and has makeup. The first three pictures are from May 2025, her look in the last picture is literally for a film she finished shooting and for this press tour.
Can we please be smarter about this? pic.twitter.com/1wnxnGw8Cv
Вибілені брови, виразний контуринг щік, темний макіяж очей і губ, а також незвичний одяг можуть створювати ілюзію "іншого обличчя".
Крім того, зміни в зовнішності можуть також бути зумовлені дорослішанням.
Реакція Дженни Ортеги
Сама Дженна чутки про зміни в зовнішності не коментувала. Проте нові фото зірки демонструють, що до послуг хірургів вона навряд чи вдавалася.
Jenna Ortega photographed for the ‘WEDNESDAY’ Season 2 press in Paris. pic.twitter.com/n6qQcSeFR7— Wednesday (@WednesdaysDaily) August 2, 2025
У своїх образах для престуру вона вдається до екстравагантного стилю, водночас поєднуючи ніжність та готику. Це новий виток у моді зірки серіалу "Венздей", прем'єра другого сезону якого запланована на 6 серпня.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: акаунти в x.com Netflix, Wednesday, коментарі користувачів.