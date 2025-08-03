"Видалила грудки Біша?" Дженна Ортега здивувала новим образом: чи була "пластика" (фото)

Як повідомляє РБК-Україна , 22-річну акторку запідозрили у видаленні грудок Біша. Та чи дійсно вона вдалася до пластичної операції?

Яким образом Дженна Ортега здивувала фанів

На прем’єрі в Лондоні вона з'явилася в напівпрозорій сукні з колекції Ashi Studio Couture, яка імітує зміїну шкіру. Доповнив образ незвичний макіяж: вибілені брови, глибокі тіні на повіках і темна помада.

Модний лук вразив користувачів не лише екстравагантністю. Багато хто звернув увагу, що щоки акторки стали менш вираженими, а вилиці й лінія підборіддя чіткішими.

Саме через це в мережі почали гадати, чи Дженна часом не вдалася до пластичної операції.

Jenna Ortega delivering a monstrously good look at the Wednesday Season 2 London premiere.



: Getty pic.twitter.com/4MRDGOOuZM — Netflix (@netflix) July 30, 2025

Що пишуть в мережі

Користувачі почали припускати, що Ортега зробила процедуру видалення жиру з щік.

"Дженна виглядає жахливо після видалення жиру з щік".

"Що вони з нею зробили? Вона виглядає зовсім іншою жінкою".

"Це вже не Дженна, яку ми знали".

"Боже, навіщо робити пластику в такому віці".

Інші ж юзери припускають, що "зміни" є результатом відповідного ракурсу, незвичного макіяжу та освітлення. Вони нагадують, що образ був спеціально створений для промотуру.

“What happened to Jenna Ortega?”



Nothing she just bleached her eyebrows and has makeup. The first three pictures are from May 2025, her look in the last picture is literally for a film she finished shooting and for this press tour.



Can we please be smarter about this? pic.twitter.com/1wnxnGw8Cv — Jerome! (@JeromeM94Movies) August 1, 2025

Вибілені брови, виразний контуринг щік, темний макіяж очей і губ, а також незвичний одяг можуть створювати ілюзію "іншого обличчя".

Крім того, зміни в зовнішності можуть також бути зумовлені дорослішанням.

Реакція Дженни Ортеги

Сама Дженна чутки про зміни в зовнішності не коментувала. Проте нові фото зірки демонструють, що до послуг хірургів вона навряд чи вдавалася.

Jenna Ortega photographed for the ‘WEDNESDAY’ Season 2 press in Paris. pic.twitter.com/n6qQcSeFR7 — Wednesday (@WednesdaysDaily) August 2, 2025

У своїх образах для престуру вона вдається до екстравагантного стилю, водночас поєднуючи ніжність та готику. Це новий виток у моді зірки серіалу "Венздей", прем'єра другого сезону якого запланована на 6 серпня.