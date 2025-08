"Видалила грудки Біша?" Дженна Ортега здивувала новим образом: чи була "пластика" (фото)

На прем’єрі в Лондоні вона з'явилася в напівпрозорій сукні з колекції Ashi Studio Couture, яка імітує зміїну шкіру. Доповнив образ незвичний макіяж: вибілені брови, глибокі тіні на повіках і темна помада.

Модний лук вразив користувачів не лише екстравагантністю. Багато хто звернув увагу, що щоки акторки стали менш вираженими, а вилиці й лінія підборіддя чіткішими.

Саме через це в мережі почали гадати, чи Дженна часом не вдалася до пластичної операції.

Користувачі почали припускати, що Ортега зробила процедуру видалення жиру з щік.

Інші ж юзери припускають, що "зміни" є результатом відповідного ракурсу, незвичного макіяжу та освітлення. Вони нагадують, що образ був спеціально створений для промотуру.

“What happened to Jenna Ortega?”



Nothing she just bleached her eyebrows and has makeup. The first three pictures are from May 2025, her look in the last picture is literally for a film she finished shooting and for this press tour.



Can we please be smarter about this? pic.twitter.com/1wnxnGw8Cv