"Удалила комки Биша?" Дженна Ортега удивила новым образом: была ли "пластика" (фото)

Как сообщает РБК-Украина , 22-летнюю актрису заподозрили в удалении комков Биша. Но действительно ли она прибегла к пластической операции?

Каким образом Дженна Ортега удивила фанов

На премьере в Лондоне она появилась в полупрозрачном платье из коллекции Ashi Studio Couture, которое имитирует змеиную кожу. Дополнил образ необычный макияж: выбеленные брови, глубокие тени на веках и темная помада.

Модный лук поразил пользователей не только экстравагантностью. Многие обратили внимание, что щеки актрисы стали менее выраженными, а скулы и линия подбородка более четкими.

Именно поэтому в сети начали гадать, не прибегла ли Дженна случайно к пластической операции.

Jenna Ortega delivering a monstrously good look at the Wednesday Season 2 London premiere.



: Getty pic.twitter.com/4MRDGOOuZM — Netflix (@netflix) July 30, 2025

Что пишут в сети

Пользователи начали предполагать, что Ортега сделала процедуру удаления жира из щек.

"Дженна выглядит ужасно после удаления жира из щек".

"Что они с ней сделали? Она выглядит совсем другой женщиной".

"Это уже не Дженна, которую мы знали".

"Боже, зачем делать пластику в таком возрасте".

Другие же юзеры предполагают, что "изменения" являются результатом соответствующего ракурса, необычного макияжа и освещения. Они напоминают, что образ был специально создан для рекласного тура.

“What happened to Jenna Ortega?”



Nothing she just bleached her eyebrows and has makeup. The first three pictures are from May 2025, her look in the last picture is literally for a film she finished shooting and for this press tour.



Can we please be smarter about this? pic.twitter.com/1wnxnGw8Cv — Jerome! (@JeromeM94Movies) August 1, 2025

Выбеленные брови, выразительный контуринг щек, темный макияж глаз и губ, а также необычная одежда могут создавать иллюзию "другого лица".

Кроме того, изменения во внешности могут также быть обусловлены взрослением.

Реакция Дженны Ортеги

Сама Дженна слухи об изменениях во внешности не комментировала. Однако новые фото звезды демонстрируют, что к услугам хирургов она вряд ли прибегала.

Jenna Ortega photographed for the ‘WEDNESDAY’ Season 2 press in Paris. pic.twitter.com/n6qQcSeFR7 — Wednesday (@WednesdaysDaily) August 2, 2025

В своих образах для премьеры она прибегает к экстравагантному стилю, одновременно сочетая нежность и готику. Это новый виток в моде звезды сериала "Уэнсдей", показ второго сезона которого запланирован на 6 августа.