"Удалила комки Биша?" Дженна Ортега удивила новым образом: была ли "пластика" (фото)

На премьере в Лондоне она появилась в полупрозрачном платье из коллекции Ashi Studio Couture, которое имитирует змеиную кожу. Дополнил образ необычный макияж: выбеленные брови, глубокие тени на веках и темная помада.

Модный лук поразил пользователей не только экстравагантностью. Многие обратили внимание, что щеки актрисы стали менее выраженными, а скулы и линия подбородка более четкими.

Именно поэтому в сети начали гадать, не прибегла ли Дженна случайно к пластической операции.

Пользователи начали предполагать, что Ортега сделала процедуру удаления жира из щек.

Другие же юзеры предполагают, что "изменения" являются результатом соответствующего ракурса, необычного макияжа и освещения. Они напоминают, что образ был специально создан для рекласного тура.

“What happened to Jenna Ortega?”



Nothing she just bleached her eyebrows and has makeup. The first three pictures are from May 2025, her look in the last picture is literally for a film she finished shooting and for this press tour.



Can we please be smarter about this? pic.twitter.com/1wnxnGw8Cv