Відомий ведучий розповів про службу в армії Ізраїля: "Це людський підхід"

Вівторок 16 вересня 2025 17:05
Володимир Рабчун (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий телеведучий Володимир Рабчун пройшов службу в армії Ізраїля та будував там свою кар'єру, а у 2019 році повернувся в Україну. Про той час зірка "Плюсів" згадує з теплом, адже побачив там дуже гарні умови.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Рабчун зізнався у новому випуску подкасту "Твоє. Моє", який вже вийшов на YouTube.

Що відомий ведучий пригадав про службу в армії Ізраїля

"Найкрутіший досвід, яким я можу ділитися. Я не впевнений, що це можна втілити в життя, наприклад, в Україні, на жаль. Ми з тобою (говоримо) про масштаби. Київська область - Ізраїль. Ну, треба це розуміти", - зазначив Рабчун.

"Я почав здобувати вищу освіту, після того я отримую відтермінування від служби, але з цього моменту починається офіційно моя служба. Я просто не перебуваю фізично на базі або не перебуваю фізично у військовому офісі. І тому це вже нараховується. Між третім і четвертим, здається, роком навчання, під час літніх канікул, у мене був курс молодого бійця", - пояснив він.

Коли він пройшов цей курс, то знову повернувся на навчання. І вже потім, коли здобув освіту, Володимир повернувся в армію. Там він був здебільшого найстарший серед усіх.

"Бо мені вже далеко не 18, а туди потрапляють хлопці та дівчата, яким 18. Вони щойно закінчили школу і вони одразу пішли в армію. Я вже після освіти, плюс на тому етапі, коли повернувся, вже був одружений. А це означає, що є певні особливі умови моєї служби, які армія надає мені", - зазначив Рабчун.

Зірка "Плюсів" розповів про службу в армії Ізраїля (скріншот)

"Я одружений, це означає, що мені треба утримувати свою сім'ю. Армія не може забезпечити мене такою зарплатою, щоб я почувався дуже класно. Тому мені дають дозвіл на роботу", - додав він.

І тому зранку Володимир їхав на роботу, він працював на телебаченні та проводив ефіри. А після цього їхав на базу. Ведучий пригадує, що тобі він отримував "класні умови", завдяки яким міг поєднувати службу і роботу.

"Це людський підхід, максимально людський підхід. Бо мій командир Еллі якось каже: "Я хочу потрапити на твій ефір, можливо таке втілити в життя?". Кажу: "Та легко". Зустрічаємось о п'ятій ранку біля цієї офісної будівлі. Все стандартно... Продюсери, розповідають йому, як все відбувається, бо я не можу відволікатись, мені треба готувати випуски", - розповів ведучий.

Командир через якийсь час повернувся на базу. А сам Рабчун допрацював у студії й теж вирушив на службу.

Рабчун згадав службу в Ізраїлі (скріншот)

І там він знову зустрів командира, який дозволив йому поспати протягом дня.

"І якщо хтось підійде до тебе і скаже, що не можна так робити, кажи, що я дозволив тобі це робити. Бо я розумію, через що ти проходиш щоденно. Я розумію, яке у тебе навантаження, а твоя служба все одно продовжується. Ти виконуєш свої обов'язки", - пригадав слова Еллі Володимир.

Він був вражений таким підходом і досі про це згадує. В армії Ізраїля ведучий не служив саме у бойових частинах.

"Є в ізраїльській армії, як і в будь-якій армії, бойові частини, а є те, що в Ізраїлі просто англійським словом називається job. Це просто твоя робота. Адміністративні питання і так далі. Я взагалі займався рекламою офіцерських курсів", - пояснив Володимир.

Читайте РБК-Україна в Google News
