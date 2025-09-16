ua en ru
Известный ведущий рассказал о службе в армии Израиля: "Это человеческий подход"

Вторник 16 сентября 2025 17:05
Владимир Рабчун (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Известный телеведущий Владимир Рабчун прошел службу в армии Израиля и строил там свою карьеру, а в 2019 году вернулся в Украину. О том времени звезда "Плюсов" вспоминает с теплом, ведь увидел там очень хорошие условия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Рабчун признался в новом выпуске подкаста "Твоє. Моє", который уже вышел на YouTube.

Что известный ведущий вспомнил о службе в армии Израиля

"Самый крутой опыт, которым я могу делиться. Я не уверен, что это можно воплотить в жизнь, например, в Украине, к сожалению. Мы с тобой (говорим) о масштабах. Киевская область - Израиль. Ну, надо это понимать", - отметил Рабчун.

"Я начал получать высшее образование, после того я получаю отсрочку от службы, но с этого момента начинается официально моя служба. Я просто не нахожусь физически на базе или не нахожусь физически в военном офисе. И поэтому это уже начисляется. Между третьим и четвертым, кажется, годом обучения, во время летних каникул, у меня был курс молодого бойца", - пояснил он.

Когда он прошел этот курс, то снова вернулся на учебу. И уже потом, когда получил образование, Владимир вернулся в армию. Там он был, в основном, самый старший среди всех.

"Потому что мне уже далеко не 18, а туда попадают парни и девушки, которым 18. Они только что окончили школу и они сразу пошли в армию. Я уже после образования, плюс на том этапе, когда вернулся, уже был женат. А это значит, что есть определенные особые условия моей службы, которые армия предоставляет мне", - отметил Рабчун.

Известный ведущий рассказал о службе в армии Израиля: &quot;Это человеческий подход&quot;Звезда "Плюсов" рассказал о службе в армии Израиля (скриншот)

"Я женат, это означает, что мне надо содержать свою семью. Армия не может обеспечить меня такой зарплатой, чтобы я чувствовал себя очень классно. Поэтому мне дают разрешение на работу", - добавил он.

И поэтому утром Владимир ехал на работу, он работал на телевидении и проводил эфиры. А после этого ехал на базу. Ведущий вспоминает, что тебе он получал "классные условия", благодаря которым мог совмещать службу и работу.

"Это человеческий подход, максимально человеческий подход. Потому что мой командир Элли как-то говорит: "Я хочу попасть на твой эфир, возможно такое воплотить в жизнь?". Говорю: "Да легко". Встречаемся в пять утра возле этого офисного здания. Все стандартно... Продюсеры, рассказывают ему, как все происходит, потому что я не могу отвлекаться, мне надо готовить выпуски", - рассказал ведущий.

Командир через некоторое время вернулся на базу. А сам Рабчун доработал в студии и тоже отправился на службу.

Известный ведущий рассказал о службе в армии Израиля: &quot;Это человеческий подход&quot;Рабчун вспомнил службу в Израиле (скриншот)

И там он снова встретил командира, который разрешил ему поспать в течение дня.

"И если кто-то подойдет к тебе и скажет, что нельзя так делать, говори, что я разрешил тебе это делать. Потому что я понимаю, через что ты проходишь ежедневно. Я понимаю, какая у тебя нагрузка, а твоя служба все равно продолжается. Ты выполняешь свои обязанности", - вспомнил слова Элли Владимир.

Он был поражен таким подходом и до сих пор об этом вспоминает. В армии Израиля ведущий не служил именно в боевых частях.

"Есть в израильской армии, как и в любой армии, боевые части, а есть то, что в Израиле просто английским словом называется job. Это просто твоя работа. Административные вопросы и так далее. Я вообще занимался рекламой офицерских курсов", - пояснил Владимир.

