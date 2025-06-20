Без VIP-умов: 8 українських зірок, які народжували у державному пологовому

Увесь день соцмережі гудуть від новини: ведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою . Для пологів вона обрала не приватну клініку, а державний пологовий будинок у центрі Києва. Такий вибір - не рідкість серед українських знаменитостей.

РБК-Україна зібрало 8 зірок, які також народжували у державних пологових - без VIP-умов, але з повною довірою до лікарів.

Ольга Горбачова

Під час других пологів співачка Ольга Горбачова опинилася перед непростим рішенням.

Після кесаревого розтину, який їй зробили під час народження першої доньки, вона прагнула народити самостійно - хоча це й було пов’язано з ризиками.

У пошуках лікаря виконавиця орієнтувалася не на поради знайомих, а на власні відчуття.

Ольга Горбачова (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

"Я народжувала у пологовому будинку №7 у зав-відділення патології. Дуже задоволена. Рекомендували багатьох, я знайомилася з усіма, але тривожність залишалася. Я хотіла народжувати сама після кесаревого розтину і мало хто з лікарів хотів ризикувати. Жодна зі знайомих близьких жінок не народила після такого ж випадку сама, тому довелося довіритися інтуїції, а не рекомендаціям", - прокоментувала Оля.

Артистка порадила жінкам, які після кесаревого розтину планують народжувати природним шляхом, звертатися до пологового будинку №7.

За її словами, саме там лікарі мають найбільший досвід у таких випадках.

"Там найширша практика подібних випадків", - наголосила артистка.

Світлана Лобода

Світлана Лобода народжувала в державному пологовому будинку №1 у Києві - саме там з’явилася на світ її старша донька Єва.

Для других пологів співачка вже обрала закордонну медицину: доньку Тільду вона народила в одному з найпрестижніших госпіталів Лос-Анджелеса - Cedars-Sinai.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна свого первістка - доньку Нану - народжувала у державному медичному закладі: Інституті педіатрії, акушерства та гінекології (ПАГ).

Ті пологи далися Маші вкрай складно, тож досвід запам’ятався надовго.

Єфросиніна з донькою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Коли ж настав час народжувати вдруге - сина Сашка, якому нині 10 років, - ведуча підійшла до вибору лікаря з особливою ретельністю.

Цього разу вона вирішила звернутися до приватної клініки.

"Я народжувала у київській клініці 'Ісіда' у завідуючої акушерського відділення. Я дуже сильно задоволена. У мене були дуже важкі перші пологи. Я народжувала в ПАГ. Вони були жахливо важкими. Я вирішила, що моє здоров'я та здоров'я моєї дитини, моя психіка мені дорожчі. Мені навіть було важливо, яка буде палата, епідуральна анастезія. Мені потрібно було, щоб все пройшло без болю", - розповіла Маша.

Єфросиніна з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Тіна Кароль

Тіна Кароль стала мамою 16 років тому та досі з теплотою згадує, де народився її син Веніамін.

Тоді співачка свідомо відмовилася від послуг приватної медицини, зізнавшись, що не довіряє комерційним клінікам.

Для пологів вона обрала державний пологовий будинок №5. Тіна залишилася повністю задоволеною і рівнем медичної допомоги, і лікарем, який вів її під час народження дитини.

Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

За словами артистки, усе пройшло спокійно та без ускладнень.

На знак вдячності й пам’яті про той день, у пологовому будинку №5 навіть розмістили фото Тіни Кароль з новонародженим сином.

СолоХа

Солоха, яка нині очікує на третю дитину, свою другу дитину народжувала у 2023 році - і зробила це у звичайному державному пологовому будинку.

Співачка зізнається, що залишилася повністю задоволеною умовами та рівнем обслуговування.

"Я народжувала в державному пологовому, він дійсно гарно облаштований, є окремі палати з душовими кабінами, туалетом, пеленальним столиком, кухнею, холодильником, є ліжко для тата і ми задоволені. Виглядає, ніби дуже дороговартісна приватна клініка, але це звичайна клініка. Тут звичайно є окремі палати, вони дещо дорожче коштують, є певний прайс. Але це набагато дешевше, ніж в приватних клініках", - поділилася артистка.

СолоХа з дітьми (фото: )instagram.com/soloha_official

Зірка також зізналася, що обирала пологовий не за розташуванням чи ціною, а насамперед - за фахівцем, якому змогла довірити кесарів розтин.

"Я йшла народжувати за рекомендацією колег, тут народили пів шоу-бізнесу. Тому я йшла саме за спеціалістом, тому що кесарів розтин - це операція і хочеться, щоб дуже гарний хірург робив з набитою рукою", - пояснила вона.

За її словами, пологи коштували приблизно тисячу доларів - значно дешевше, ніж у більшості приватних клінік.

Олена Тополя

Співачка Олена Тополя обрала для народження донечки Марії державний Київський міський пологовий будинок №3.

Артистка з теплотою згадує, що все склалося символічно - не лише номер пологового, а й назва вулиці, де він розташований, виявилися особливими для неї.

"Прекрасний пологовий будинок №3 (і цифра така влучна), та ще й на вулиці Кучера, як моє дівоче прізвище. Усе збіглося!", - зазначила вона.

Олена Тополя з родиною (фото: instagram.com/alyoshasinger)

SLAVIA

Колишня дружина DZIDZIO, співачка SLAVIA, народжувала свого первістка у Житомирському обласному перинатальному центрі.

Пологи минули спокійно та в теплій атмосфері - вони були партнерськими, і чоловік Ярослави, Андрій, увесь час перебував поруч.

Артистка зізнається, що не обирала лікаря заздалегідь, адже вірила, що все пройде добре й покладалася на долю.

SLAVIA з чоловіком та сином (фото: instagram.com/slavia_official)

"Сьомого ми одружилися, трішки удвох відсвяткували, а через добу я народила. Я йшла на пологи, як на свято. Мені створили справді домашні умови. Бог послав мені гарних лікарів. Знала, що справлюся", - пригадує Ярослава.

Юля Верба

21-річна блогерка Юлічка Верба, справжнє ім’я якої Юлія Вербенець, народжувала донечку у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

Вагітність тривала 41 тиждень, тож лікарі вирішили стимулювати пологи. Та попри сподівання на природний процес, медики ухвалили рішення про кесарів розтин.

Юлія Верба з донькою (фото: instagram.com/verbaaa)