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Син! Леся Нікітюк стала мамою: перші фото малюка

П'ятниця 20 червня 2025 10:28
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Син! Леся Нікітюк стала мамою: перші фото малюка Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Поліна Іваненко

Ведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Зірка приховувала вагітність і не одразу розповіла фанам, що вже народила, але нарешті поділилася радісною новиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Лесі в Instagram.

Нікітюк стала мамою - перше фото малюка

Так, 20 червня ведуча показала ніжні кадри. На ньому вона позує з малятком на руках.

"Син!" - підписала фото Нікітюк.

Син! Леся Нікітюк стала мамою: перші фото малюкаСин Лесі Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А ще Леся показала, як її з пологового зустрів коханий - військовий Дмитро Бабчук. Новоспечені батьки мали дуже щасливий та трохи схвильований вигляд.

Перші фото сина Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк

Нагадаємо, Нікітюк 37 років. У 2017 році ведуча повідомила про майбутнє весілля з київським бізнесменом, з яким на той момент жила по сусідству. Однак пара розлучилася.

Тривалий час телезірка ніяк не коментувала свого особистого життя. У деяких інтерв'ю вона зазначала, що має вільні стосунки.

Проте влітку 2024 року в її блозі почали з'являтися пікантні фото із загадковим чоловіком. Нікітюк не одразу розсекретила обранця, а декілька тижнів підігрівала інтерес аудиторії.

Пізніше вона розсекретила, що в неї роман із військовим Дмитром Бабчуком, який молодший на 9 років.

Стосунки пари розвивалися стрімко, і вже в січні 2025 року молодий чоловік зробив телеведучій пропозицію руки та серця.

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