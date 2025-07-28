Віслюк зі "Шрека" отримає власний фільм: Едді Мерфі розкрив ексклюзивні деталі

Розширення всесвіту "Шрека": нові пригоди та часовий стрибок

Фанати "Шрека" з нетерпінням очікують п'ятої частини франшизи, трейлер якої вийшов у лютому 2025 року. Він підтвердив значний часовий стрибок у сюжеті, де доньку Шрека, яка вже стала підлітком, озвучить Зендая.

Проте, окрім основної серії, DreamWorks Animation планує поглибити історію одного з ключових персонажів - Віслюка.

На відміну від Кота в Чоботях, який вже має два успішні спін-оффи, Віслюк досі не отримував власного проєкту. Ця ситуація зміниться. В інтерв'ю виданню ScreenRant Едді Мерфі повідомив, що актори все ще працюють над озвученням "Шрека 5", але найголовніше - робота над фільмом про Віслюка розпочнеться вже у вересні цього року!

"Ми все ще в студії, озвучуємо "Шрека". А у вересні починаємо працювати над фільмом про Віслюка. Це займе приблизно три роки, хоча над "Шреком 5" ми працюємо вже близько двох років", - підтвердив Едді Мерфі.

Що чекати від сольної історії Віслюка: родина "дронкі" та неперевершений гумор

Едді Мерфі також розкрив, що майбутній проєкт про Віслюка буде повнометражним фільмом, схожим на "Кот у чоботях". Це буде його "власна маленька історія", яка, за словами актора, матиме "смішний сюжет".

Центральне місце у ньому займе унікальна родина Віслюка: його дружина-Дракониця та їхні діти, які є гібридами - наполовину драконами, наполовину віслюками, так званими "дронкі". Ця концепція обіцяє неперевершену порцію гумору та неординарних пригод, що завжди були візитівкою франшизи "Шрек".

Значення спін-оффу для всесвіту "Шрека"

Створення сольного фільму про Віслюка має величезний потенціал для розширення та оновлення всесвіту "Шрека". Успіх "Кота в чоботях: Останнє бажання" (2022), який вразив глядачів стилізованою 3D-анімацією та глибоким сюжетом, демонструє, що франшиза може успішно експериментувати з візуальним стилем та наративом. Це дає надію, що фільм про Віслюка також отримає свіжий художній підхід.

Віслюк завжди був ключовим персонажем у сазі про Шрека, виконуючи роль його вірного супутника задовго до появи Кота в Чоботях. Передача йому головної ролі – це сміливий, але перспективний крок, який може запропонувати розумний та оригінальний погляд на казку.

Українські голоси Віслюка: хто дублював улюбленого героя

В Україні Віслюк зі "Шрека" говорив багатьма голосами, додаючи персонажу особливого колориту для українських глядачів.

Першим його озвучив Микола Боклан у 2006 році на студії Postmodern Postproduction. У 2017-му свій голос Віслюку подарував Дмитро Гаврилов для нового дубляжу тієї ж студії.

Серед інших акторів, які озвучували Віслюка, варто виділити Максима Кондратюка у багатоголосому закадровому озвученні студії "1+1".

А у 2009 році Юрій Ребрик взяв на себе всі чоловічі ролі, включаючи Віслюка, у двоголосому закадровому озвученні від "Нового каналу.

Також Роман Чупіс озвучував Віслюка у багатоголосому закадровому озвученні студії "Так Треба Продакшн" у 2011 році.

Це підкреслює глибоке інтегрування франшизи "Шрек" в український культурний простір, що робить анонс сольного фільму про Віслюка ще більш значущим для наших глядачів.