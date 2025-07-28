Віслюк зі "Шрека" отримає власний фільм: Едді Мерфі розкрив ексклюзивні деталі

Всесвіт "Шрека" продовжує дивувати! Після довгоочікуваної прем'єри "Шрека 5" на екрани вийде сольний фільм про одного з найулюбленіших персонажів франшизи - Віслюка. Едді Мерфі, який озвучує цього харизматичного героя, ексклюзивно підтвердив цю інформацію, розкривши сенсаційні деталі про початок виробництва та сюжет майбутньої стрічки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ScreenRant.
Фанати "Шрека" з нетерпінням очікують п'ятої частини франшизи, трейлер якої вийшов у лютому 2025 року. Він підтвердив значний часовий стрибок у сюжеті, де доньку Шрека, яка вже стала підлітком, озвучить Зендая.
Проте, окрім основної серії, DreamWorks Animation планує поглибити історію одного з ключових персонажів - Віслюка.
На відміну від Кота в Чоботях, який вже має два успішні спін-оффи, Віслюк досі не отримував власного проєкту. Ця ситуація зміниться. В інтерв'ю виданню ScreenRant Едді Мерфі повідомив, що актори все ще працюють над озвученням "Шрека 5", але найголовніше - робота над фільмом про Віслюка розпочнеться вже у вересні цього року!
"Ми все ще в студії, озвучуємо "Шрека". А у вересні починаємо працювати над фільмом про Віслюка. Це займе приблизно три роки, хоча над "Шреком 5" ми працюємо вже близько двох років", - підтвердив Едді Мерфі.
Едді Мерфі також розкрив, що майбутній проєкт про Віслюка буде повнометражним фільмом, схожим на "Кот у чоботях". Це буде його "власна маленька історія", яка, за словами актора, матиме "смішний сюжет".
Центральне місце у ньому займе унікальна родина Віслюка: його дружина-Дракониця та їхні діти, які є гібридами - наполовину драконами, наполовину віслюками, так званими "дронкі". Ця концепція обіцяє неперевершену порцію гумору та неординарних пригод, що завжди були візитівкою франшизи "Шрек".
Створення сольного фільму про Віслюка має величезний потенціал для розширення та оновлення всесвіту "Шрека". Успіх "Кота в чоботях: Останнє бажання" (2022), який вразив глядачів стилізованою 3D-анімацією та глибоким сюжетом, демонструє, що франшиза може успішно експериментувати з візуальним стилем та наративом. Це дає надію, що фільм про Віслюка також отримає свіжий художній підхід.
Віслюк завжди був ключовим персонажем у сазі про Шрека, виконуючи роль його вірного супутника задовго до появи Кота в Чоботях. Передача йому головної ролі – це сміливий, але перспективний крок, який може запропонувати розумний та оригінальний погляд на казку.
В Україні Віслюк зі "Шрека" говорив багатьма голосами, додаючи персонажу особливого колориту для українських глядачів.
Першим його озвучив Микола Боклан у 2006 році на студії Postmodern Postproduction. У 2017-му свій голос Віслюку подарував Дмитро Гаврилов для нового дубляжу тієї ж студії.
Серед інших акторів, які озвучували Віслюка, варто виділити Максима Кондратюка у багатоголосому закадровому озвученні студії "1+1".
А у 2009 році Юрій Ребрик взяв на себе всі чоловічі ролі, включаючи Віслюка, у двоголосому закадровому озвученні від "Нового каналу.
Також Роман Чупіс озвучував Віслюка у багатоголосому закадровому озвученні студії "Так Треба Продакшн" у 2011 році.
Це підкреслює глибоке інтегрування франшизи "Шрек" в український культурний простір, що робить анонс сольного фільму про Віслюка ще більш значущим для наших глядачів.
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