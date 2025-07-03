Вона сказала "Так"! 20-річній доньці Полякової освідчився іноземець (відео)
20-річна Марія, донька співачки Олі Полякової, поділилася радісною новиною. Дівчині освідчилися, а вона погодилася стати дружиною свого обранця.
За кого Маша Полякова виходить заміж і що відомо про її коханого, розповідає РБК-Україна.
Доньці Полякової зробили пропозицію
Останнім часом Маша небагато розповідала про особисте життя, але восени минулого року вона казала про стосунки з однолітком. Тоді донька співачки зустрічалася з Микитою, з яким познайомилася в Києві.
Втім, з цим хлопцем "не склалося". І нині вона здивувала несподіваним дописом, в якому показала особливе відео.
Новий обранець Марії зробив їй пропозицію.Він подарував їй обручку, а вона сказала "Так".
Звісно, новина про те, що донька Полякової виходить заміж, сильно здивувала її фанів. Вони одразу почали питати, чи згодна з усім цим її зіркова мама, а також висунули версію про те, що Маша може жартувати.
Доньці Полякової освідчилися (скріншоти)
Втім, поки що дівчина нічого не коментує.
Наречений Маші Полякової - хто він
На відео, де доньці співачки освідчуються, можна роздивитися не лише обручку та Машу, а й її обранця. Іноземця звуть Еден Пассареллі (Eden Passarelli), він вчиться у Берклі, де і сама дівчина. Він музикант і також грає у гурті.
Наречений Маші Полякової (фото: instagram.com/eden.bassarelli)
В соцмережах можна знайти й його вік. Обранцю Маші приблизно 25 років, адже він пише, що народився у 2000-му. Також у нього є сторінка на Linkedin. Там зазначено, що декілька років тому він працював у гриль-барі, а нині став менеджером артистів і активно шукає віддалену роботу.
Як зазначено в анкеті, хлопець закінчить Берклі у 2028 році. Ймовірно, саме там він познайомився з Марією.
З ким зустрічається донька Полякової (скріншоти)
А на своїй сторінці у Facebook юнак запостив ще одне відео з Машею. На ньому вона позує на тій же локації, але вже після освідчення. Щаслива дівчина посміхалася на камеру.
"Я дуже вдячний за мою чудову наречену Марію. Нехай у нас буде довге, щасливе та плідне життя разом", - написав він.
July 3, 2025
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Під час створення матеріалу було використано джерела: дописи з Instagram Марії Полякової та її обранця, профіль Пассареллі на Linkedin, його сторінка на Facebook.