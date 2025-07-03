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Она сказала "Да"! 20-летней дочери Поляковой сделал предложение иностранец (видео)

Четверг 03 июля 2025 12:32
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Она сказала "Да"! 20-летней дочери Поляковой сделал предложение иностранец (видео) Дочь Поляковой выходит замуж (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

20-летняя Мария, дочь певицы Оли Поляковой, поделилась радостной новостью. Девушке сделали предложение, а она согласилась стать женой своего избранника.

За кого Маша Полякова выходит замуж и что известно о ее возлюбленном, рассказывает РБК-Украина.

Дочери Поляковой сделали предложение

В последнее время Маша немного рассказывала о личной жизни, но осенью прошлого года она говорила об отношениях со сверстником. Тогда дочь певицы встречалась с Никитой, с которым познакомилась в Киеве.

Впрочем, с этим парнем "не сложилось". И сейчас она удивила неожиданным gjcnjv, в котором показала особенное видео.

Новый избранник Марии сделал ей предложение. Он подарил ей обручальное кольцо, а она сказала "Да".

Конечно, новость о том, что дочь Поляковой выходит замуж, сильно удивила ее фанов. Они сразу начали спрашивать, согласна ли со всем этим ее звездная мама, а также выдвинули версию о том, что Маша может шутить.

Дочери Поляковой сделали предложение (скриншоты)

Впрочем, пока что девушка ничего не комментирует.

Жених Маши Поляковой - кто он

На видео, где дочери певицы делают предложение, можно рассмотреть не только кольцо и Машу, но и ее избранника. Иностранца зовут Эден Пассарелли (Eden Passarelli), он учится в Беркли, где и сама девушка. Он музыкант и также играет в группе.

Жених Маши Поляковой (фото: instagram.com/eden.bassarelli)

В соцсетях можно найти и его возраст. Избраннику Маши примерно 25 лет, ведь он пишет, что родился в 2000-м. Также у него есть страница на Linkedin. Там указано, что несколько лет назад он работал в гриль-баре, а сейчас стал менеджером артистов и активно ищет удаленную работу.

Как указано в анкете, парень закончит Беркли в 2028 году. Вероятно, именно там он познакомился с Марией.

С кем встречается дочь Поляковой (скриншоты)

А на своей странице в Facebook юноша запостил еще одно видео с Машей. На нем она позирует на той же локации, но уже после предложения руки и сердца. Счастливая девушка улыбалась на камеру.

"Я очень благодарен за мою замечательную невесту Марию. Пусть у нас будет долгая, счастливая и плодотворная жизнь вместе", - написал он.

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При создании материала были использованы источники: посты из Instagram Марии Поляковой и ее избранника, профиль Пассарелли на Linkedin, его страница на Facebook.

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